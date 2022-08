Nobilo otkrio što je odrađeno amaterski u aferi Ina i tko je sve zakazao u sustavu kontrole

'Pravo je čudo, ako je operacija trajala dvjie godine, što ranije nije došlo do kontrole', kazao je odvjetnik Anto Nobilo u RTL-u Danas

O financijski najvećoj aferi nakon Agrokora u RTL-u Danas Andrija Jarak je razgovarao s odvjetnikom Antom Nobilom.

"Neugodna je situacija ako bilo koji odvjetnik dođe u sukob sa zakonom i izloži se kaznenom progonu, a onda možete misliti što znači ako predsjednik Odvjetničke komore to učini i to u ovako spektakularnoj akciji. Ipak bih potegnuo ručnu i rekao da postoji osnovana sumnja. Ne znamo u konačnici kako će se sve to raspetljati. Sve informacije koje imamo su šture i nedovoljne za dubinsku analizu. Došle su od jedne strane, DORH-a i policije i po prirodi stvari one trebaju učvrstiti tu kaznenu prijavu, prikazati u javnosti da se radi o snažnim dokazima. Kad smo u ovakvoj ranoj fazi treba ocjenjivati, prevelika je afera da ne bi zauzimali stavove, ali uvijek treba sa zrnom soli i rezervom. Ti ljudi su tek osumnjičeni", kazao je Nobilo za RTL pa dodao da je nakon Agrokora ovo najveći kazneni postupak u smislu novčanog iznosa koji je otuđen.