Sud odredio jednomjesečni istražni zatvor za sve osumnjičenike, Ina oštećena za više od milijardu kuna

Za petero uhićenih zbog malverzacija s prirodnim plinom koje Uskok sumnjiči za zločinačko udruženje, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca određen je jednomjesečni istražni zatvor, doznaje se u nedjelju na zagrebačkom Županijskom sudu

Nezakonitu zaradu ostvarili su temeljem sklopljenog ugovora s INA-om, odnosno Plinarom istočna Slavonija, preko koje je tvrtka OMS-Ulaganje kupovala plin od INA-e po fiksnoj cijeni od 19,46 eura po megawat satu, dok je potom plin prodavala na tržištu jednoj tvrtki u inozemstvu po cijeni i do 210 eura po megawat satu.

Detalji su to iz priopćenja USKOK-a koji tereti direktora u INA-i Damira Škugora , njegova oca i ostalo troje suosumnjičenih.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije INA – Industrija nafte d.d. (u daljnjem tekstu: INA) te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije d. o. o. (u daljnjem tekstu: PIS), u cilju pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, uz oštećenje INE, povezao u zajedničko djelovanje II. i III. okr. kao osnivače VI. okr. trgovačkog društva, te IV. okr. direktoricu PIS-a i V. okr., svog oca, pri čemu je, direktno ili posredstvom PIS-a, prirodni plin kojim raspolaže INA prodavao VI. okr. društvu po cijenama znatno ispod tržišne cijene, radi ostvarenja i podjele zarade od daljnje prodaje tog plina inozemnom kupcu po tržišnim cijenama.

U realizaciji plana, I. okr. je odredio da II. okr. u ime VI. okr. društva ishodi od HERA-e dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom, što je II. okr. i učinio. Potom je I. okr. povezao II. okr., kao osnivača i direktora VI. okr. društva kao kupca, s IV. okr., direktoricom PIS-a kao prodavatelja plina koji je PIS dobavljao isključivo od INE u kojoj je I. okr. direktor. Zatim je, koristeći svoje ovlasti u upravljanju procesima nabave i prodaje prirodnog plina u INI, te svjestan očekivanog rasta cijena prirodnog plina u 2021., tijekom 2021. i 2022. dnevnu količinu plina koju je dogovorio sa II. i IV. okr. alocirao na PIS radi daljnje prodaje VI. okr. društvu, a od prosinca 2021. dio dogovorene količine plina prodavao je VI. okr. društvu i neposredno od INE, kako bi prikrio da značajne količine prirodnog plina INE usmjerava prema VI. okr. društvu po iznimno niskim cijenama. Pritom je cijena plina pri prodaji VI. okr. društvu bila fiksna i uvijek je iznosila 19,46 eura/MWh, bez ugovaranja zaštitnih klauzula i neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu, iako je I. okr. znao da VI. okr. društvo do tada uopće nije poslovalo, nije ostvarivalo prihode u bilo kakvoj poduzetničkoj djelatnosti, a osobito ne u djelatnosti trgovine plinom.

Osnovano se sumnja da su prijavljene osobe, u razdoblju od lipnja 2020. do kraja kolovoza 2022., u transakcijama s prirodnim plinom na štetu trgovačkih društava pribavile imovinsku korist za sebe i druge u ukupnom iznosu od 848.053.098,12 kuna. Organiziranim djelovanjem kod društava prodavatelja plina, prijavljenom trgovačkom društvu kao kupcu neosnovano su osigurali povoljnu, fiksnu cijenu plina neovisno o promjenama cijene na energetskom tržištu. Tako kupljeni prirodni plin kontinuirano su prodavali inozemnom kupcu po tržišnim cijenama na relevantnim platformama za trgovinu plinom, na koji način je nastala šteta za trgovačka društva koja su plin prodavala u iznosu od 1.046.462.795,52 kuna.

Tako kupljeni plin su putem VI. okr. društva kontinuirano prodavali inozemnom kupcu na relevantnim platformama za trgovinu plinom i to po tržišnim cijenama, u rasponu do 210,26 eura/MWh, na koji način je VI okr. društvo ostvarilo priljeve od prodaje plina od ukupno najmanje 171.251.224,78 eura, odnosno 1.288.602.827,61 kuna. S obzirom na to da su troškovi VI. okr. društva za tako kupljeni plin u 2021. i 2022. iznosili 242.140.032,09 kuna, kumulirana razlika nabavne i prodajne cijene plina iznosila je ukupno najmanje 1.046.462.795,52 kuna.

Kako bi prikrili kontinuirano usmjeravanje najvećeg dijela ostvarene koristi na račune pod njegovom kontrolom, I. okr. je s II., III. i V. okr. dogovorio da će III. okr. za nagradu preuzeti dio osnivačkih udjela u VI. okr. društvu te na svoj račun primati prijenose novčanih sredstava sa računa tog društva, dok će V. okr., otac I. okr., dati na raspolaganje svoje račune i pritom preuzeti ovlasti punomoćnika po računu III. okr. s kojeg će svaki mjesec prenositi novčana sredstva u korist svog računa, po kojem je opunomoćen I. okrivljenik. Tako je, po nalozima II. okr., s računa VI. okr. društva na njegove račune prenesena dobit u iznosu od najmanje 102.263.712,01 kuna, kao i na račune sa njim povezanog društva u iznosu od 13.798.552,48 kuna, te na račun III. okr. iznosu od najmanje 541.395.385,14 kuna, od čega je III. okr. za sebe zadržao najmanje 68.923.061,34 kuna. Preostala sredstva s njegovog računa u iznosu od najmanje 472.472.323,80 kuna prenesena su na račun V. okr., na čiji račun je prenesen i iznos od 9.619.298,67 kuna od sredstava prenesenih na račun II. okr., sve kao iznos imovinske korist koja pripada I. okr., dok je iznos od najmanje 204.394.000,97 kuna ostao na računu VI. okr. društva.