Njezine presude bile su društvene lekcije: Preminula Sanja Mazalin, sutkinja koja je osudila Davida Komšića i Tomislava Sauchu

Nakon teške bolesti u Zagrebu je u subotu popodne preminula Sanja Mazalin (56), sutkinja kaznenog odjela zagrebačkog Županijskog suda i predsjednica Odjela za mladež tog suda.

Poznate su njezine riječi prilikom izricanja presude Davidu Komšiću: 'Ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati', rekla je.

Pamtit će se i njezino obrazloženje presude Tomislavu Sauchi, čiju osudu u 'aferi dnevnice' je obrazložila riječima: 'Osim što je i osobna sramota za jednog mladog i visokorangiranog državnog dužnosnika i političara, koji je posegnuo za ovakvim protupravnim radnjama, ovakva ponašanja štete i svim institucijama državne vlasti, ali i svim građanima koji gube povjerenje u vlast. Zato uporno i dosljedno treba ponavljati da nepoštenje i nemoral, obijest i kršenje propisa naprosto nisu dobrodošle pojave i da upravo suprotno ponašanje, visok stupanj odgovornosti, morala i poštenja treba prevladati u društvu.'