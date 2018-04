Od 'ličkog rukovanja' do bombastičnog govora na presudi Komšiću: Što nam sve suci poručuju?

'Svaka presuda je poruka. I ova presuda je također poruka', grmio je sudac Ivan Turudić krajem 2012., prilikom izricanja prve presude bivšem premijeru Ivi Sanaderu. Šok koji je Hrvatskoj priredio pali premijer zahtijevao je snažnu društveno-moralnu prodiku suca, a na isto se odlučila i sutkinja Sanja Mazalin te je obrazlažući presudu Davidu Komšiću izašla iz pravnih okvira i poslala snažnu poruku te zaslužila poštovanje javnosti. No bliska prošlost pamti i neke njezine kolege koji su zgrozili javnost svojim riječima. Sjetite se samo 'ličkog rukovanja'

Sjetimo se samo prve presude Ivi Sanaderu u studenom 2012. Korupcijski procesi koji su se valjali za najvišim državnim vodstvom kontaminirali su povjerenje građana u politiku i političare. Prva prvostupanjska presuda nekadašnjem premijeru trebala je imati katarzičan prizvuk . Za to se pobrinuo sudac Ivan Turudić te je Sanaderu izrekao kaznu od deset godina zatvora u slučaju Hypo i Ina-MOL. 'Svaka presuda je poruka. I ova presuda je također poruka', grmio je Turudić prilikom izricanja kazne posrnulom moćniku.

No nije sutkinja Mazalin jedina koja prilikom obrazloženja presude šalje poruku cijelom društvu.

Kazala im je kako su ga čuvali pod staklenim zvonom . 'Tragedija je da je to počinio mlad čovjek. A tragično je i da živimo u društvu koje u velikoj mjeri tolerira ovakvo nasilje', kazala je i poručila svim roditeljima da moraju postaviti granicu djeci te da probleme ne guraju pod tepih.

'Ovakvim vašim ponašanjem, bez ikakve potrebe da patetično moraliziram, doprinijeli ste razočaranju ljudi u funkcioniranje sustava i stvaranju opće apatije i atmosfere bezizlaznosti. Stvorili ste dojam, posebno kod mladih ljudi, da ne treba raditi, već se do ciljeva može doći i na drugi način - kršenjem zakonskih i moralnih normi društva', nastavio je ovaj sudac.

Sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Nenad Lukić 2016. u obrazloženju presude također je donio poražavajući zaključak. 'Pokazalo se da je ženski mozak ponešto hendikepiran u tim odrednicama s obzirom na veću mogućnost vremenske dezorijentacije, što je više došlo do izražaja u konkretnoj situaciji gdje okrivljena navodi da ima disfunkciju CNS-a, koji je zadužen za prostorno-vremensko i brojčano orijentiranje', kazao je u obrazloženju presude muškarcu za kazneno djelo prijetnje smrću bivšoj izvanbračnoj supruzi.

Nakon toga sintagma 'ličko rukovanje' ušla je u govor. No nije sudac Milanović jedini s neumjesnim obrazloženjem presude.

Javnost je zapazila i obrazloženje Rafaela Krešića, nekadašnjeg suca koji je 2013. oslobodio Zdravka Mamića, a on se našao na optuženičkoj klupi zbog govora mržnje prema tadašnjem ministru Željku Jovanoviću. 'Jovanović je čovjek koji mrzi sve hrvatsko, čovjek koji je Srbin ne može voditi najvažniji resor u Republici Hrvatskoj. On je uvreda za hrvatski mozak, on je hrvatomrzac. Kod njega ne vidite osmijeh, nego očnjake iz kojih izlazi krv', kazao je Mamić. Sudac je zaključio da je riječ o osobnom animozitetu jer Mamić nije Dalaj-lama (!) da bi ga se slijepo slijedilo.

Mrčela: Presuda treba upozoriti na anomalije

Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, za tportal je istaknuo kako su svaka presuda i svako obrazloženje poruka strankama u postupku, onima koji sudjeluju u postupku, ali i društvu uopće.

'Zato je važno da obrazloženje bude stručno, ali i odmjereno. Pritom postoji razlika između kratkog usmenog obrazloženja koje se daje nakon objave presude i pisanog obrazloženja. U tom usmenom obrazloženju može biti više slobode nego u pisanom obrazloženju, ali svakako u odnosu na ono što je važno', dodaje.