Njemačka u 2017. - ekstremna desnica u parlamentu, još uvijek bez dogovora o novoj Vladi

Godina 2017. ostat će u Njemačkoj upamćena kao godina u kojoj je prvi put nakon Drugog svjetskog rata jedna ekstremno desna politička stranka ušla u parlament, a prekid kontinuiteta koji su donijeli parlamentarni izbori u rujnu vidljiv je i u činjenici da ni tri mjeseca nakon izbora Njemačka nema novu vladu, a upitno je hoće li je i dobiti bez novih izbora, stoji u pregledu Hininog novinara Nenada Kreizera

Protekla godina već je unaprijed nosila epitet "super izborna godina". Izbori u četiri savezne pokrajine, izbor predsjednika države te na kraju parlamentarni izbori ukazivali su na to da ova godina sigurno neće biti dosadna.

Tektonske promjene unutar SPD-a

Počelo je izborom predsjednika, koji je sa sobom donio i tektonske promjene u, po broju članova, najvećoj stranci u Njemačkoj. Nakon što se krajem prošle godine Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) uspjela izboriti za to da jedan od njezinih najistaknutijih političara i do tada ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier postane kandidat za predsjednika države, bilo je jasno da će doći do promjene na vrhu SPD-a.

Tim više što je stranka, koja sebe voli nazivati i "narodnom", na prijelazu godine u ispitivanjima javnog mnijenja uživala podršku svega oko dvadesetak posto birača.

Već krajem siječnja dotadašnji predsjednik SPD-a Sigmar Gabriel najavio je da svoju dužnost prepušta dotadašnjem predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu, koji je nedugo prije toga najavio svoj povratak s europske scene u njemačku politiku.

Schulz je sa svojim svježim idejama o obnovi posrnule socijaldemokracije dočekan kao Mesija, na stranačkom kongresu u ožujku je na mjesto predsjednika izabran sa 100 posto glasova, a nakon njegovog dolaska na čelo SPD-a, socijaldemokratima je naglo porasla popularnost. U nekim trenucima SPD je u ispitivanjima čak i prestigao svog većeg partnera u koalicijskoj vladi, Uniju CDU/CSU i njezinu nedodirljivu šeficu Angelu Merkel.