Njemačka je zabrinuta zbog novog soja covida, ovo je sve što trebate znati o varijanti XBB.1.5

Diljem SAD-a sve je više zaraženih najnovijom varijantom covida, oznake XBB.1.5, a zbog čega je odlučio reagirati i njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prati širenje varijante otkrivene u listopadu, koja je, prema riječima Marii Van Kerkhove, direktorice odjela za borbu protiv pandemije koronavirusom SZO-a, "najzaraznija podvarijanta otkrivena do sada". No za sada nema dokaza da XBB.1.5 uzrokuje teže bolesti od drugih varijanti virusa, rekla je ona.

Institut Wellcome Sanger u Cambridgeu sekvencira najmanje 5000 uzoraka Covida tjedno, u sklopu stalnih napora da se prate varijante. Dr. Ewan Harrison s instituta smatra da se XBB.1.5 vjerojatno pojavio kada se netko zarazio s dva različita tipa Omicrona: 'Dijelić genoma jednog virusa spoji se s drugim dijelom drugog virusa, oni se spoje i to se dalje prenosi.'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da XBB.1.5 ima prednost rasta u odnosu na druge do sada viđene podvarijante. No WHO je rekao da za sada nema naznaka da je ozbiljniji ili štetniji od prethodnih varijanti Omikrona.

Gdje se širi XBB.1.5?

Smatra se da je preko 40 posto slučajeva Covida u Sjedinjenim Državama uzrokovano XBB.1.5, što ga čini dominantnim sojem. Početkom prosinca činio je samo 4 posto slučajeva, pa je brzo prestigao ostale verzije Omicrona.

Broj prijema u bolnice za Covid raste posljednjih tjedana diljem SAD-a, a vlada je ponovno pokrenula svoj program besplatnog testiranja.