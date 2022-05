Znate li da se po Njemačkoj cijelo ljeto možete voziti za 9 eura mjesečno? Evo detalja

U sklopu paketa rasterećenja vladajuće 'semafor koalicije' koji bi trebao rezultirati energetskom uštedom, Njemačka uvodi mječne karte od 9 eura u gradskom i regionalnom prijevozu koje će vrijediti tijekom ljetnih mjeseci. To uključuje buseve, vlakove i na nekim dionicama i trajekte

Veliki je to terenski eksperiment, kako ga je nazvao njemački ministar prometa Volker Wissing (FDP) . Karta od 9 eura je dio paketa rasterećenja, odnosno energetske uštede, koji je najavila vladajuća Semafor koalicija zbog povećanja cijena energenata. No, jeftinije vozne karte mogle bi izazvati ogromne gužve u njemačkim busevima i vlakovima.

Državne vlasti i vlasti na razini saveznih pokrajina nisu se još u potpunosti dogovorile oko financiranja ovog projekta. Razlog je jasan, vlasti saveznih pokrajina ovim će eksperimentom izgubiti veliku količinu prihoda jer se javni gradski prijevoz financira i novcem od prodanih karata. K tome će se svima onima koji su već kupili mjesečne ili godišnje karte morati refundirati uplaćeni višak.

Državne vlasti izdvojile su 2,5 milijarde eura da pokriju taj izvjesni manjak u kasama saveznih pokrajina, s tim da će savezne pokrajine od države dobiti i dodatnih 1,2 milijarde eura iz paketa pomoći zbog financijskih gubitaka za vrijeme pandemije. Saveznim državama ta pomoć od 3,7 milijardi eura ipak nije dovoljna jer se ne zna hoće li pokriti baš sve gubitke zbog ovog ljetnog javnoprijevoznog pokusa.

Njemački građani prilično su pozitivno reagirali na najavljeni eksperiment. Prema anketnim podacima više od trećine Nijemaca ima namjeru koristiti jeftine mjesečne karte, a toliko je i onih koji ih ne namjeravaju uopće koristiti. Više od petine njih će ih vjerojatno koristiti, a polovica Nijemaca će ih prije svega koristiti za turističke izlete.

Baš na popularnim turističkim linijama i postoji najveći strah od prepunih vlakova i kolodvora. 'Vlakova i osoblja je premalo', kažu iz Radničkog vijeća željezničkog prometa. 'Već su sada za sunčanih vikenda vlakovi na linijama koje povezuju gradove i turistička odredišta ili puni ili prepuni', rekao je Karl-Peter Naumann, počasni predsjednik udruge putnika Pro Bahn. To su linije od Berlina do Baltičkog mora, od Hamburga do otoka Sylta (trajektom) i od Münchena do Alpa. Bez dodatnih regionalnih vlakova, kako kaže, može se očekivati kaotična i strašna situacija.

Ipak iz Saveza prometnih poduzeća kažu da se radi na tome da se naruče dodatna vozila u razdoblju jeftine karte, posebice vikendima i u turističkim regijama. Prometna poduzeća pak nemaju dovoljne kapacitete da odgovore na potencijalne potrebe tržišta.