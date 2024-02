Nižu se reakcije na poruke Ivana Turudića i Josipe Rimac

'Mi bismo jedini mogli imati glavnog tužitelja, to jest šefa tijela progona kojoj bi javnost tepala "o, radosti". E, da smo to imali kad smo se trgali zatvoriti poglavlje 23.!', napisala je na X-u bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor.

Da je Lex AP na snazi, kaže Grbin, on bi danas progonio one koji su se drznuli objaviti poruke. "A ja mislim da su za 'radost' i 'ljepotu' naši mediji i građani trebali saznati", ustvrdio je referirajući se na međusobno oslovljavanje Trudića i Rimac u porukama s 'di si radosti' i 'di si lipa'.

Grbin je kazao kako predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić i ministar pravosuđa Ivan Malenica imaju ovlasti pokrenuti stegovni postupak protiv Turudića i zatražiti njegovo razrješenje. "Očekujem da to već sutra naprave. On ne smije biti u pravosuđu i ne smije zagađivati onaj minimum povjerenja koje je u te institucije u Hrvatskoj ostalo", poručio je čelnik SDP-a.

C) lagao je kad sam ga pitala jel to bilo u predmetu Bašić, za vlasnika Krš Pađene

Još je zanimljivije, kaže Grmoja, da odvjetnici Josipe Rimac tvrde da poruke koje su objavljene u javnosti nisu iz spisa. "Sve ovo što se događa nama u Mostu daje još veći motiv da nakon promjene vlasti uzdrmamo temelje okupiranog i korumpiranog DORH, ali i okupirane SOA-e koja je u službi kriminala i tajkuna poput Vujnovca", poručio je 'mostovac.

Opetovao je poziv predsjedniku Odbora za nacionalnu sigurnost da žurno sazove sjednicu o radu SOA-e "koju već dulje vrijeme odbija sazvati iako postoje ozbiljne indicije da vodstvo SOA-e ne sudjeluje u borbi protiv organiziranog kriminala nego je službi tajkuna Vujnovca i njegove okupacije hrvatskog gospodarstva".

Oglasio se i Ivica Puljak.

'HDZ i Andrej Plenković imaju ozbiljnu namjeru izabrati gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika, iako je dokazano povezan s krim miljeom. Svi su se digli na noge da taj izbor treba spriječiti i to je točno, ali ima nešto još važnije. Treba spriječiti izbor Plenkovića na sljedećim izborima“, istaknuo je na konferenciji za medije predsjednik stranke Centar Ivica Puljak, pojašnjavajući stav stranke o odnosu sadašnje HDZ-ove države i kriminala kroz dva primjera, a to su izbor glavnog državnog odvjetnika i napadi iz krim miljea na dužnosnike u Splitu.

'Gospodin Turudić je povezan s Mamićem, a dokaze za to je predočio ni više ni manje nego predsjednik Republike. A što rade Plenković i HDZ? Sve to izruguju i omalovažavaju i tako dalje ohrabruju razna kriminalne skupine i šalju im poruku da su u ovakvoj HDZ-ovoj državi zaštićeni. Ako se vi, kao obični građani, sukobite s kriminalcima povezanima s HDZ-om, ostat ćete nezaštićeni. A ne mora biti tako', naveo je Puljak u priopćenju.

Slučaj je komentirao i Siniša Hajdaš Dončić.

' Prvo su mi izgledale kao da su na nekom jeftinom erotskom sajtu. Kad pogledate širu sliku, vidite da je to neprimjereno ponašanje suca i osobe koja je bila okrivljena za ozbiljna kaznena djela u Hrvatskoj', poručio je Siniša Hajdaš Dončić u nedjelju.

Smatra kako premijer Andrej Plenković sada ima dvije opcije što se tiče Turudićeve kandidature za glavnog državnog odvjetnika.

'On neće sigurno odustati. Dvije su opcije: Da Turudić odustane sam ili da Plenković inzistira i dalje na tome. Ali mislim da onda Plenković, prije svega, ne razumije da je došlo do globalnog zatopljenja i u principu snijeg više ne može sakriti određene tragove – kriminalnih aktivnosti. Jer ako on i dalje inzistira na Turudiću onda on želi imati osobu koja je potkupljiva, koju može ucjenjivati, da mu rješava za dečke neke probleme', dodao je.