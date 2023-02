Nizozemska, Danska i Njemačka kupuju 100 tenkova Leopard 1 za Ukrajinu

Nizozemska, Danska i Njemačka kupuju 100 borbenih tenkova Leopard-1A5 za Ukrajinu, rekla je nizozemska vlada u utorak

Nizozemsko ministarstvo obrane priopćilo je da će tenkovi biti kupljeni "izravno od njemačke industrije". U intervjuu na nizozemskoj nacionalnoj televiziji NOS, nizozemska ministrica obrane Kasja Ollongen rekla je da su tenkovi, nešto stariji model, "definitivno i dalje korisni" za borbe u Ukrajini.

"To je testirani tenk, a s obzirom na to da su u procesu dorade i da se pripremaju za borbe, bit će definitivno korisni za Ukrajince", rekla je. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je prošli tjedan da će zemlja primiti 120 do 140 zapadnih tenkova u "prvom valu" isporuka od koalicije 12 zemalja.