Belgijska tvrtka u skladištu ima 50 tenkova Leopard. Kupili su ih za sitan novac, a sad ih žele prodati za pola milijuna eura po komadu

Samo 15 minuta hoda udaljen od centra Tournaija, jednog od najstarijih belgijskih gradova u Valoniji, nalazi se sivi hangar s jednim od najvećih privatnih arsenala oružja u Europi. Hangar je u vlasništvu belgijske tvrtke OIP, a u njemu su nanizani redovi i redovi moćnih tenkova Leopard njemačke proizvodnje i drugih borbenih vozila

Sveukupno je u vlasništvu ove tvrtke oko 500 oklopnih vozila. Versluys ima puno iskustva u vojnom sektoru. Nakon odsluženog vojnog roka proveo je devet godina u belgijskoj vojsci, potom se pridružio OIP-u, tvrtki specijaliziranoj za optičku opremu, te je osnovao tvrtku kćer koja je otkupljivala staru vojnu opremu. Većina je kupljena u posljednja dva desetljeća, pri čemu su tenkovi nabavljeni izravno od europskih vlada. Kako ističe Versluys, legalna je sva trgovina oružjem u koju je uključena ova tvrtka, piše The Guardian .

naoružavanje do zuba

Od pada SSSR-a europske su države nastojale zamijeniti neke od hladnoratovskih teških tenkova, koji su bili skupi za održavanje, lakšim vozilima za mirovne misije. Rezove u obrani ubrzala je i gospodarska kriza 2008., a do 2014., kad je Putin anektirao Krim, europska vojna potrošnja dosegnula je povijesno nisku razinu.

Tenkove Leopard 1 kupio je od belgijske vlade, nakon što ih je stavila izvan upotrebe, za 37.000 eura po komadu 2014. godine, za što kaže da je bio poprilično rizičan potez u to vrijeme. Leopard 1, koji je iz 1960-ih, lakši je i nešto slabiji od njegova nasljednika Leoparda 2, koji je Njemačka prošli tjedan, nakon višetjednih pregovora, pristala poslati u Ukrajinu. Godinama tvrtka OIP nije mogla prodati njemačke Leoparde 1 i Geparde jer je prema njemačkom zakonu potrebno odobrenje Berlina za izvoz njihove vojne opreme. No napokon je dočekao priliku za to.