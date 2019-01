Niže cijene već su vidljive na policama trgovina, a mjesečno se može uštedjeti do 100 kuna

S početkom godine smanjio se i najavljeni PDV na određene namirnice te lijekove i dječje pelene s 25 na 13 posto, pa tako prosječna obitelj mjesečno može uštedjeti do 100 kuna, a godišnje oko 1000 kuna

Ovo je odlična vijest i za roditelje s malom djecom jer na pelenama mogu uštedjeti i do desetak kuna. Razlika se osjeti kada su u pitanju i lijekovi bez recepta jer su jeftiniji za oko 18 posto nakon smanjenja poreza s 25 na pet posto. Tako se na lijekovima za ublažavanje temperature, boli, prehlade i gripe može uštedjeti i do 10 kuna po kutiji. Iako se to može promijeniti ako proizvođači povećaju svoje cijene, na što imaju pravo jer slobodno tržište definira cijene, poput jedne tvrtke koja je to učinila krajem 2018. godine.

Podsjetimo, ovo smanjenje PDV-a nalazi se među prijedlozima iz trećeg kruga porezne reforme i, kako je najavio ministar financija Zdravko Marić, krenulo je 1. siječnja.