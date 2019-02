Nitko ne želi biti predsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku. Lalovac: Neugodno smo iznenađeni

Ni jedna kandidatura nije stigla na javni poziv za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku, pa će se poziv ponoviti, potvrdili su Hini iz Hrvatskog sabora čiji je Odbor za financije i državni proračun sredinom siječnja raspisao poziv za tu dužnost

Tim je zakonom Povjerenstvo definirano kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo u kojemu više nema predstavnika Sabora.

Predsjednik Povjerenstva do sada je, naime, po funkciji bio predsjednik saborskog Odbora za financije, još uvijek je to HDZ-ova Grozdana Perić, po novome se dužnost predsjednika profesionalizira, a on bira javnim pozivom.

Zakon kaže da je predsjednik Povjerenstva dužnosnik u smislu da mora predati imovinsku karticu. Ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, ne može sudjelovati u političkim aktivnostima, obavljati drugu javnu dužnost ili biti zaposlen u drugom tijelu javne vlasti ili trgovačkom društvu, odnosno drugom poslovnom subjektu.