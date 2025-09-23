Ništa od hrvatskog priznanja Palestine: 'Još nisu stvoreni uvjeti'

Uvjeti za priznanje palestinske države još uvijek nisu zadovoljeni jer je potrebno zaustaviti sukobe i osloboditi sve taoce, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u New Yorku u utorak, dan pošto je predsjednik Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine.

"Ovoga trenutka, kao još neke druge europske, važne zemlje, mislimo da se još nije ostvario taj trenutak priznanja jer treba zaustaviti sukobe, treba pustiti sve taoce", rekao je Grlić Radman u izjavi za medije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Naglasio je da bi priznanje države značilo i priznanje Hamasa, koji je nazvao terorističkom organizacijom koja "drži Palestinu kao taoca". Milanović je u ponedjeljak u New Yorku rekao da Hrvatska treba priznati palestinsku državu te naglasio da to nije nagrada za Palestince, već njihovo pravo, kako je priopćeno s Pantovčaka.

Hrvatska traži otvaranje koridora do Gaze Grlić Radman u utorak je rekao da se Hrvatska zalaže za dvodržavno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, ali kao rezultat mirovnog procesa u koji će biti uključeni najvažniji akteri: Izrael i palestinska vlast. Deseci zapadnih zemalja, među kojima je i Hrvatska, pozvali su u međuvremenu na ponovno otvaranje medicinskog koridora između Gaze i Zapadne obale koju je okupirao Izrael, nudeći financijsku pomoć i medicinsko osoblje ili opremu za liječenje pacijenata iz Gaze na Zapadnoj obali. Među 24 zemlje potpisnice izjave su Hrvatska, Austrija, Belgija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Europska unija i Poljska. Sjedinjene Države nisu navedene kao potpisnice. "Svi zajedno trebamo pridonositi mirovnom procesu, jačati (ga) i utjecati na najvažnije aktere ..., na zaustavljanje svih sukoba kako bi se postigao pravedan mir", poručio je u utorak Grlić Radman.