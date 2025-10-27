varaždinska skupština

Ništa od hitne sjednice oko varaždinske bolnice: 'Cirkus, a ne briga za zdravstvo'

I.K./Hina

27.10.2025 u 13:19

Opća bolnica Varaždin
Opća bolnica Varaždin Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hitna sjednica Skupštine Varaždinske županije koju su zatražili SDP, HSS i NS Reformisti o stanju u zdravstvenom sustavu županije i poslovanju Opće bolnice Varaždin, u ponedjeljak nije održana jer se većina vijećnika izjasnila da ne postoje opravdani razlozi za sazivanje.

Većinski vijećnici u varaždinskoj Županijskoj skupštini HDZ-a i HSLS-SUS-a su poručili da je to pokušaj stvaranja afere gdje je nema i politički cirkus oporbe, a župan Anđelko Stričak u očitovanju je naglasio kako se o izvješćima zdravstvenih ustanova raspravljalo u srpnju ove godine i „nema potrebe o tome ponovno raspravljati, a kamo li sazivati sjednicu po hitnom postupku”.

Nakon zaključenja sjednice Županijske skupštine uslijedile su konferencije za medije – najprije oporbenog SDP-a, a potom i vladajućeg HDZ-a.

U ime Kluba SDP-a Lovro Lukavečki izjavio je da „HDZ opet koristi grube, nedemokratske i prljave metode kojima nastoji utišati sve one koji pokušavaju govoriti o ogromnom problemu s kojim se danas Varaždinska županija susreće”.

SDP o bolnici: 'Teška financijska situacija, duge liste čekanja...'

U SDP-u smatraju da je hitno sazivanje sjednice opravdano, kaže Lukavečki, dodavši da je varaždinska bolnica u teškoj financijskog situaciji, liste čekanja su duge, a osvrnuo se i na predistražne radnje EPPO-a. Optužio je HDZ da je onemogućio opoziciji da se prijavi za raspravu, što je nazvao udarom na demokraciju i slobodu govora.

Predsjednik varaždinskog SDP-a Miroslav Marković tvrdi kako je situacija u zdravstvu 'alarmantna' i da postoje duge liste čekanja i 'nemogućnost građana da dođu do specijalističkih pregleda'.

Zajedničku konferenciju održali su klubovi vijećnika HDZ-a te HSLS-SUS, na kojoj su poručili kako je hitna sjednica politički cirkus oporbe i pokušaj stvaranja afere tamo gdje je nema.

'Žele praviti šou'

Potpredsjednik Županijske skupštine Siniša Jenkač podsjetio je da su izvješća o radu zdravstvenih ustanova u proteklim godinama redovito prihvaćana, često i jednoglasno.

„To znači da je ovo čisti politički cirkus. Želja za pravljenjem šoua, a ne briga za zdravstvo”, poručio je Jenkač.

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Nenad Horvatić rekao je da je zdravstveni sustav u Varaždinskoj županiji pod kontrolom i da nije bilo potrebe za hitnim sazivanjem sjednice Županijske skupštine.

Naglasio je da su vijećnici vladajuće većine za argumentiranu raspravu, no ne i politiziranje zdravstva, u čemu vladajući 'ne žele sudjelovati'.

Članica Skupštine iz redova HSLS-a Dragica Ratković rekla je kako potez SDP-a nije imao veze s brigom za građane, već isključivo s politikom.

