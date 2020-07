Nino Raspudić: 'Ova ekipa bi strpala Tuđmana u Haag da su mogli dočekati'

'Nećemo podržati vladu Andreja Plenkovića', jasno je poručio Nino Raspudić, koji je na listi Mosta ušao u Sabor. Na pitanje slaže li se da je Plenković doveo HDZ tamo gdje ga je ostavio Franjo Tuđman, ustvrdio je da je on i njegova ekipa, kad bi bili u poziciji, izručili Franju Tuđmana u Haag

'To ne znači da za nas ne glasaju ili muškarci, ali ovo ipak pokazuje da je to jedna nova Hrvatska.', dodao je Raspudić.

Ostao je iznenađen kad ga je voditelj pitao o mogućnosti da im priđe netko tko je sada u Domovinskom pokretu:

'K nama!? O tom, potom! Teoretski je to moguće, koalicija od šest stranaka, da dođe do nekog razmimoilaženja. Ako bi netko pokucao, analizirali bismo od osobe do osobe.'

Voditelj mu je spomenuo ocjene da je Most „konzervativna klerikalna stranka“, konkretno je bila riječ o Radimiru Čačiću.

„'Klerikalni' je jedan ružan, boljševički izraz... To je kao da ja njega nazivam gerijatrijom', komentirao je Raspudić za N1 dodavši kako se Most profilirao kao jedna umjereno konzervativna radosna opcija, jedan radosni konzervativizam.

Na pitanje slaže li se da je Plenković doveo HDZ tamo gdje ga je ostavio Franjo Tuđman, Raspudić je rekao: 'Ova ekipa bi sada strpala Tuđmana u Haag da su mogli. Plenkovićev HDZ s Tuđmanom ima veze jednako kao Beljakov HSS sa strankom Stjepana Radića'.