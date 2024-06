Nikad manje ljudi na biralištima: Ovo su županije s najvećim i najmanjim odazivom

To je najslabiji odaziv hrvatskih birača na europske izbore u odnosu na one 2019. godine. Tada ih je do istog vremena glasalo 21,31 posto. Slabiji je odaziv i od onoga na izborima iz 2014., kada je na birališta izašlo 16,45 posto birača.

Najveći odaziv zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji s 24,87 posto, slijedi Karlovačka županija sa 17,46 posto dok Grad Zagreb bilježi 17,15 posto.

Najniža izlaznost evidentirana je u Vukovarsko-srijemskoj županiji s 12,72 posto, a neposredno iza nje su Brodsko-posavska županija s 12,80 posto i Međimurska županija s 12,81 posto.