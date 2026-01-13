Nijemci sve češće na sudu zbog stanarina: 'Proširila se kriza stanovanja'

Nijemci podižu pred sudovima sve više tužbi protiv stanodavaca zbog viših stanarina, objavila je udruga najmoprimaca u ponedjeljak.

Sporovi najmoprimaca i stanodavaca zbog podignutih stanarina činili su lani oko 21,8 posto sudskih predmeta, navodi udruga. Još u 2024. njihov udio bio je iznosio 17,4 posto. Učestali sporovi rezultat su u prvom redu sve tješnjeg odnosa ponude i potražnje na tržištu najma, objašnjava udruga. Najviše sporova pokrenuto je lani zbog kršenja ugovornih odredbi općenito, objavila je udruga, navodeći uobičajeno česte izvore nesuglasica između najmoprimaca i stanodavaca poput držanja kućnih ljubimaca, popravaka i kontrole stanarina.

Stanarine bilježe dvoznamenkasti rast Na drugom je mjestu povećanje stanarina, čiji udio u sporovima kontinuirano raste. Stanarine su u pojedinim velikim gradovima rasle po čak dvoznamenkastim stopama i sve manje najmoprimaca može si priuštiti stanovanje u takvim uvjetima, upozorila je predsjednica udruge Melanie Weber-Moritz. Uz planirane reforme vlade, Weber-Moritz predlaže i limit stanarina čije bi prekoračenje nosilo novčanu kaznu i mogućnost podizanja tužbi za "lihvarenje pri iznajmljivanju stambenog prostora" kako bi se zaštitili stanoprimci.