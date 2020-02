Ni četvrta nije bila sreća; ponovno nije izabran ravnatelj bolnice Srebrenjak

Ni nakon četvrtog sastanka Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak novi ravnatelj nije izabran. Kako doznajemo - natječaj je poništen. Dok se sve vraća na početak, bivši ravnatelj Boro Nogalo kaže da se iz bolnice izvlači novac te da se razmatra njezino pripajanje bolnici Sveti Duh

'Na Srebrnjaku se nastavlja horor koji nisam očekivao ni u najgorim morama. Do kada će ovaj teror trajati - na to će pitanje odgovor trebati dati premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Milan Bandić. Translatajcijski projekt ide dalje, ali nezadovoljstvo svih djelatnika prijeti eskalaciji. Pokušavamo to spriječiti u prvom redu zbog dobrobiti pacijenata, rekao je Nogalo novinarima ispred bolnice na Srebrnjaku.



Podsjetimo, odlukom Upravnog vijeća bolnice s dužnosti ravnatelja Srebrnjaka smijenjen je Nogalo, kojeg je nakon smjene podržao dio zaposlenika Srebrnjaka.



Zdravstvena inspekcija nije utvrdila nezakonitosti u bolnice Srebrnjak, uključujući i navodno nadriliječništvo koje su Nogalu na teret stavljali Grad Zagreb i Upravno vijeće.