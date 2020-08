Nevjerojatno: Tvrde da je groblje 40 godina na njihovoj zemlji. Tužili su Split i traže najamninu veću od 11 milijuna kuna

Bizaran sudski slučaj otpočeo je ovih dana u Splitu. Tvrtka u stečaju, uz zastupanje odvjetnika koji je i sam jedan od bitnih aktera, tužila je Grad Split i od njega traži više od 11 milijuna kuna na ime najma gradskog groblja. Preciznije, tvrdi da je više stotina pokojnika još od konca sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokopano na zemljištu koje nije u gradskom vlasništvu, pa sada traži plaćanje najamnine za te iste grobnice za period od proteklih pet godina

'Kaštelanski staklenici' 2015. godine nakon višedesetljetne agonije odlaze u stečaj i u tom trenutku započinje raspetljavanje nevjerojatne priče. Grad Split otkriva da je njegovo zemljište na Lovrincu uključeno u stečajnu masu tvrtke i postavlja izlučni zahtjev kojim traži da se ono izdvoji i preda Gradu Splitu, budući da se radi o javnom dobru u općem interesu. No, stečajni upravitelj odgovara im da stanu u red: još 2012. godine, naime, splitski odvjetnik Vinko Samardžić s Kaštelanskim staklenicima sklopio je ugovor i na temelju njega upisao zabilježbu prava vlasništva.

Potom Grad Split pokreće postupak kojim bi se ispravila greška iz 1978. godine i on upisao kao vlasnik, no pune tri godine kasnije Općinski sud ga odbija i upućuje da pokrene parnicu. To se i čini, pa gradska uprava tuži odvjetnika Samardžića i Kaštelanske staklenike, tražeći poništenje njihovog ugovora iz 2012. godine jer je na osnovu njega upisano fiducijarno pravo nad javnim dobrom.

I potom stiže odgovor druge strane: 28. srpnja ove godine Kaštelanski staklenici sada tuže Grad Split i zahtijevaju da im se za sporno zemljište - dakle, za gradsko groblje ostale parcele - isplati mjesečna najamnina od 15 kuna po kvadratu, odnosno 185.625 kuna mjesečno, odnosno 11.137.500 kuna za proteklih pet godina, za koliko nije nastupila zastara.