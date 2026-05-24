VOZAČ JE DOBRO

Nevjerojatna scena kod Garešnice: Automobil završio 'naglavačke' u dvorištu kuće

L. F.

24.05.2026 u 11:11

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JVP Garešnica
U mjestu Uljanik pokraj Garešnice dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil izletio s ceste i prevrnuo se na bok u dvorištu obiteljske kuće

O nesreći je na Facebooku izvijestila Javna vatrogasna postrojba Garešnica.

Unatoč prevrtanju vozila, vozač je uspio sam izaći iz automobila prije dolaska hitnih službi. Na mjestu nesreće preuzela ga je ekipa Hitne medicinske pomoći iz Garešnice.

Iz garešničke vatrogasne postrojbe naveli su kako nije bilo potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila.

‘Po dolasku vatrogasaca utvrđeno je da nema potrebe za tehničkim izvlačenjem jer je osoba samostalno izašla iz vozila’, objavili su vatrogasci.

Nakon toga osigurali su mjesto nesreće i poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi spriječili mogućnost izbijanja požara.

