Nevjerojatna scena kod Garešnice: Automobil završio 'naglavačke' u dvorištu kuće

O nesreći je na Facebooku izvijestila Javna vatrogasna postrojba Garešnica.

Unatoč prevrtanju vozila, vozač je uspio sam izaći iz automobila prije dolaska hitnih službi. Na mjestu nesreće preuzela ga je ekipa Hitne medicinske pomoći iz Garešnice.

Iz garešničke vatrogasne postrojbe naveli su kako nije bilo potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila.

Nakon toga osigurali su mjesto nesreće i poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi spriječili mogućnost izbijanja požara.