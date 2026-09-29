Nevjerojatan razlog sukoba u Remetincu: Pretukao 70-godišnjeg cimera 'jer se nije htio istuširati'

Nesvakidašnji sukob dogodio se u ćeliji broj 119 na VII. odjelu Remetinečkog zatvora. U ranim poslijepodnevnim satima, nakon ručka, u ćeliji su se nalazila trojica istražnih zatvorenika, dok su ostali boravili u dvorišnom dijelu zatvora.

Problem je, prema dostupnim informacijama, nastao zbog neugodnog mirisa i održavanja osobne higijene, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.

Napao ga dok je ležao

Između 18-godišnjaka i njegova 70-godišnjeg cimera J. D. najprije je izbila svađa, nakon čega je mlađi zatvorenik fizički nasrnuo na umirovljenika.Napao ga je dok je ležao na krevetu te mu zadao više udaraca po tijelu.

Sedamdesetogodišnjaku je nakon napada potekla krv iz nosa te je počeo dozivati pomoć. Njegova zapomaganja kroz zatvorena vrata čuo je pravosudni policajac, koji je odmah reagirao.

Stariji muškarac, srećom, nije teško ozlijeđen, a liječničku pomoć je odbio.

‘Nije se htio istuširati’

Osamnaestogodišnjak je poslije objasnio što je, prema njegovim riječima, prethodilo napadu.

‘Posvađao sam se s J. D. jer se nije htio istuširati’, rekao je.

Treći zatvorenik koji se u vrijeme incidenta nalazio u ćeliji potvrdio je da su se dvojica cimera svađala zbog održavanja higijene. Sam fizički napad, međutim, nije vidio.

Ostao bez posjeta i dopisivanja

Nakon incidenta sastavljeno je službeno izvješće, a slučaj je završio pred dežurnim sucem istrage Županijskog suda u Zagrebu radi utvrđivanja stegovne odgovornosti. Osamnaestogodišnjaku je zbog napada izrečena stegovna mjera.

Sljedećih 30 dana uskraćeni su mu posjeti i dopisivanje.