Nepal osnovao povjerenstvo za istragu smrtnih slučajeva na Mount Everestu

Nepal je osnovao peteročlano povjerenstvo koji će istražiti smrti devetero penjača na nepalskoj strani Mount Everesta koji su poginuli ove godine tijekom sezone penjanja, poručili su u četvrtak iz vlade

Povjerenstvo će istražiti pravila, zakone i smjernice vezane uz planinarenje u toj himalajskoj zemlji, te donijeti preporuke za izmjene ako bude potrebe, rekao je direktor odjela za turizam Raj Sharma.

Premijer KP Sharma Oli, koji je ujedno i ministar turizma, naredio je uspostavu povjerenstva.

'Odluka vlade o formiranju povjerenstva pokazuje da želimo riješiti probleme koji su nastali u sektoru planinarenja', dodao je Sharma.

Oko pet tisuća ljudi do sad je uspješno stiglo do Mount Everesta, no više od 300 ljudi poginulo je pri pokušaju uspona.

Ove godine poginulo je jedanaestero ljudi na nepalskoj strani.