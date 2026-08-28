prenose je krpelji

Neobična bolest se po prvi put pojavila u blizini Hrvatske: Stopa smrtnosti je do 50 posto

M.Da.

28.08.2026 u 23:41

Bolnica - ilustracija
Bolnica - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Frank and Helena / ImageSource
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Krimsko-kongoansku hemoragijsku groznicu prenose krpelji. Ovisno o soju virusa i težini zaraze, stopa smrtnosti je do 50 posto. Cjepiva nema, a liječenje je simptomatsko

Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica naziv je bolesti koja je ovih dana po prvi puta zabilježena u Austriji. Zaražena pacijentica se nalazi u bolnici te je u strogoj izolaciji.

"Pacijentica je u najboljim rukama i prima sveobuhvatnu skrb koju pruža tim stručnjaka", poručio je voditelj infektologije i tropske medicine u klinici Favoriten, Christoph Wenisch za Kronen Zeitung.

vezane vijesti

Simptomi kod pacijentice su krenuli nakon što se vratila s odmora u Turskoj, pa liječnici vjeruju da je ondje i zaražena. 

Inače, tu bolest prenose zaraženi krpelji Hyalomma, koji se ponekad pojavljuju u Austriji. Prijenos zaraze s čovjeka na čovjeka je malo vjerojatan, ali moguć ako osoba stupi u kontakt sa zaraženom krvlju ili mesom. 

Simptomi bolesti su povišena temperatura, glavobolja, bolovi u tijelu, povraćanje, proljev i ponekad krvarenje. Ovisno o soju virusa i težini zaraze, stopa smrtnosti je do 50 posto. Cjepiva nema, a liječenje je simptomatsko. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
U kbc-u split

U kbc-u split

Preminuo teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu
javili su se

javili su se

Pokretne stepenice u Importanne centru stale zbog gumba? Evo što kažu iz Grada Zagreba
u međimurju

u međimurju

Još jedan slučaj ilegalnog odlaganja otpada: Primili kamion bez izdavanja računa

najpopularnije

Još vijesti