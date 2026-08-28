Neobična bolest se po prvi put pojavila u blizini Hrvatske: Stopa smrtnosti je do 50 posto

"Pacijentica je u najboljim rukama i prima sveobuhvatnu skrb koju pruža tim stručnjaka", poručio je voditelj infektologije i tropske medicine u klinici Favoriten, Christoph Wenisch za Kronen Zeitung .

Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica naziv je bolesti koja je ovih dana po prvi puta zabilježena u Austriji . Zaražena pacijentica se nalazi u bolnici te je u strogoj izolaciji.

Simptomi kod pacijentice su krenuli nakon što se vratila s odmora u Turskoj, pa liječnici vjeruju da je ondje i zaražena.

Inače, tu bolest prenose zaraženi krpelji Hyalomma, koji se ponekad pojavljuju u Austriji. Prijenos zaraze s čovjeka na čovjeka je malo vjerojatan, ali moguć ako osoba stupi u kontakt sa zaraženom krvlju ili mesom.

Simptomi bolesti su povišena temperatura, glavobolja, bolovi u tijelu, povraćanje, proljev i ponekad krvarenje. Ovisno o soju virusa i težini zaraze, stopa smrtnosti je do 50 posto. Cjepiva nema, a liječenje je simptomatsko.

