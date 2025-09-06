Neobičan incident na autocesti: Muškarac zaboravio suprugu na odmorištu

intervenirala policija

Neobičan incident dogodio se u petak ujutro na autocesti A8 u Gornjoj Bavarskoj, kada je 47-godišnji vozač nakon kratkog predaha na odmorištu nastavio putovanje, ne primijetivši da mu supruga nije u automobilu

Prema policijskom izvješću, bračni par zaustavio se oko 3.30 sati na odmorištu Samerberg u okrugu Rosenheim kako bi kratko predahnuo. Nakon pauze, muškarac je sam nastavio vožnju i došao sve do Holzkirchena prije nego što je shvatio da je na odmorištu ostavio 44-godišnju suprugu, piše BR24.

Shvativši što se dogodilo, vozač se odmah isključio s autoceste i zatražio pomoć na obližnjem odmorištu. Bio je toliko potresen da više nije bio u stanju sam se vratiti na benzinsku postaju, pa je u akciju morala uskočiti policija.

Patrola granične policije ubrzo je pronašla ženu na benzinskoj postaji Samerberg, gdje je čekala muža. Policajci su je prevezli natrag i ponovno spojili s njenim zaboravnim suprugom.

Ovo nije prvi put da putnici na ovoj dionici autoceste zaborave člana obitelji. Prije samo nekoliko tjedana jedna obitelj iz Baden-Württemberga, na putu prema Austriji, ostavila je sina na benzinskoj postaji. Policajci su tada dječaka odvezli u svoju postaju, gdje su ga roditelji kasnije preuzeli.

