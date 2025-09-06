Neobičan incident na autocesti: Muškarac zaboravio suprugu na odmorištu

Prema policijskom izvješću, bračni par zaustavio se oko 3.30 sati na odmorištu Samerberg u okrugu Rosenheim kako bi kratko predahnuo. Nakon pauze, muškarac je sam nastavio vožnju i došao sve do Holzkirchena prije nego što je shvatio da je na odmorištu ostavio 44-godišnju suprugu, piše BR24.

Shvativši što se dogodilo, vozač se odmah isključio s autoceste i zatražio pomoć na obližnjem odmorištu. Bio je toliko potresen da više nije bio u stanju sam se vratiti na benzinsku postaju, pa je u akciju morala uskočiti policija.