Kuščević u problemima; otkriveno da ima još jednu kuću koja to isprva nije bila

Kako je Telegram u utorak otkrio, ministar uprave Lovro Kuščević 11 godina nije upisao svoju kuću na Braču u katastar. Međutim, nasuprot te kuće nalazi se još jedna čestica u njegovu vlasništvu, označena kao 4038 k.o. Nerežišća. Ta se čestica u katastru vodi kao pašnjak i cesta, ukupne površine 2648 četvornih metara, a u stvarnosti je tamo još jedna ministrova kuća i velika nadstrešnica

Što se tiče spomenute nekretnine na Braču, poručio je kako nije riječ o vili, već o kući u kojoj živi. "Budući da je moja supruga nezaposlena, nije negdje uhljebljena, ona iz te kuće iseljava ljeti kako bi ostvarila svoj dodatni prihod", rekao je Kuščević. Na pitanje kakvu poruku šalje građanima kada on sam nije 11 godina upisao nekretninu u katastar, ministar Kuščević naglasio je kako šalje poruku da svi investitori moraju graditi kako je on gradio, s građevinskom dozvolom.

"Ishoditi građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu i nakon toga, evidentirati tu imovinu u katastar. To sam zaboravio napraviti i pokrenuo sam taj postupak", dodao je. Upitan 'kakav je to grb s prvim bijelim poljem' koji se može vidjeti u dnevnom boravku te kuće, prema slikama na stranici za iznajmljivanje Booking, odgovorio je da ima puno raznih umjetnina i suvenira "pa vjerojatno i taj grb". Što se tiče Zakona o sprječavanju sukoba interesa i zašto se po hitnom postupku ne donese izmjena da se riješi pitanje nadležnosti o tome tko odlučuje o izuzimanju predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novakoviće u predmetu poznatom kao 'afera Hotmail', istaknuo je da postoji još niz razloga koje je potrebno ubaciti u taj zakon. "Mislim da je vrijeme da se i to sve skupa stiša, da čujemo pravno mišljenje i da to reguliramo", rekao je Kuščević .