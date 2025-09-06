vjeroajtno je dron

Neidentificirani objekt srušio se u istočnoj Poljskoj: Pao je 500 metara od zgrada

I.V./Hina

06.09.2025 u 21:02

Neidentificirani objekt, najvjerojatnije dron, pao je blizu sela Majdan-Sielec u istočnoj Poljskoj, izvijestila je u subotu privatna radijska stanica RMF FM.

Poljska je na visokoj razini pripravnosti zbog mogućih letjelica koje ulaze u njezin zračni prostor otkad je zalutali ukrajinski projektil pao u selo na jugu Poljske 2022. godine, usmrtivši dvije osobe, samo nekoliko mjeseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

RMF FM izvještava da je objekt pao oko 500 metara od zgrada i da su sigurnosne službe stigle na mjesto događaja.

Radijska stanica rekla je da je potvrdila te informacije s policijom. U kolovozu, dron je pao u polje kukuruza na istoku Poljske.

Tužitelj koji je istraživao incident rekao je da se doima da je ušao u Poljsku iz smjera Bjelorusije.

