Neidentificirani objekt srušio se u istočnoj Poljskoj: Pao je 500 metara od zgrada

Poljska je na visokoj razini pripravnosti zbog mogućih letjelica koje ulaze u njezin zračni prostor otkad je zalutali ukrajinski projektil pao u selo na jugu Poljske 2022. godine, usmrtivši dvije osobe, samo nekoliko mjeseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

RMF FM izvještava da je objekt pao oko 500 metara od zgrada i da su sigurnosne službe stigle na mjesto događaja.

Radijska stanica rekla je da je potvrdila te informacije s policijom. U kolovozu, dron je pao u polje kukuruza na istoku Poljske.

Tužitelj koji je istraživao incident rekao je da se doima da je ušao u Poljsku iz smjera Bjelorusije.