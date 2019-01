Nedjelja nestabilna sa suncem, kišom i susnježicom, no snježne kataklizme nema na vidiku

Iako alpski krajevi kao i sam jugoistok Europe muku muče s golemim količinama snijega, fronta koje bi u naše krajeve mogle donijeti veće nestabilnosti, neće biti niti sljedećih nekoliko dana. Nedjelja pokazuje promjenjivo lice, bit će i duljih sunčanih razdoblja, no ponegdje snijega, susnježice i kiše

Na Jadranu će slab i umjeren sjeverozapadnjak, duž obale mjestimice i bura, krajem dana okrenuti će na jugozapadnjak te jačati.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 5, a najviša dnevna između 4 i 8 na kopnu te od 7 do 11 °C na obali i otocima, javlja DHMZ.

Na istoku će zemlje slabih oborina biti uglavnom ujutro, na granici kiše i snijega, te navečer kada bi to uglavnom trebala biti kiša.