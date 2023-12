Član uprave HŽ-a: Kolegica Nikolina je spriječila veću tragediju

Istražne radnje još traju, rekao je u razgovoru za RTL Danas član Uprave HŽ Infrastruktura Darko Barišić , odgovarajući na pitanje zna li se što je uzrok željezničke nesreće. Dodao je kako bi one trebale završiti u utorak u 14 sati, kada bi se moglo znati više.

Raspadnuti natovareni vagoni, kompozicija duga 300 metara izvan tračnica, uz provaliju. Oštećena željeznička pruga i sustav električnog napajanja, to je ostalo između kolodvora Meja i Škrljevo kod Rijeke na mjesta željezničke nesreće nakon sudara teretnog vlaka koji je naletio na vozilo za održavanje pruge i iskočio iz tračnica

Na pitanje 'da vlak nije uopće kočio, gdje bi stao, član Uprave HŽ Infrastrukture odgovorio je kako se to ne zna.

'Jedan od realnih tehničkih uzroka je otkazivanje kočnica, odnosno možda umanjena snaga kočenja. Je li se to doista dogodilo, mora utvrditi istražno povjerenstvo, u ovom trenutku to ne znamo', rekao je Barišić.

Opisao je kako je 12 vagona u kojima se prevozio kukuruz razbacano po pruzi. Ne znaju kolika su oštećenja jer ih ne mogu vidjeti od kukuruza.

'Vidjeli smo da je jedan stup kontaktne mreže oštećen. Kad raščistimo prugu vidjet ćemo detaljno oštećenja', rekao je Barišić.

Dodao je kako je Agencija za sigurnost željezničkog prometa najavila kako će istražne radnje trajati do utorka do 14 sati kada će krenuti raščišćavanje pruge, pa će se onda vidjeti kako dalje.

'Naš je plan doći s obje strane i početi vagon po vagon rezati i izvlačiti. S obzirom na to da je u usjeku i da nam vremenske prilike ne idu na ruku, to bi moglo trajati negdje sedam do deset dana', objašnjava.