'Ne osjećam se dobro kad vidim da su Mamići pobjegli u BiH. Što se tiče Milanovića, neću hiniti zajedništvo s osobom koja koristi retoriku vrijeđanja i huškanja'

U intervjuu za Novi list premijer Andrej Plenković govorio je o daljnjim koracima Vlade oko koronakrize, kakva ima očekivanja od svibanjski izbora i o svom odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem

'Nije tu pitanje loših odnosa. Pa kad je Zoran Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima, nazvao sam ga da mu čestitam, a on to nije učinio kad je izgubio od mene 2016. Nećemo hiniti zajedništvo s onima koji kontinuirano koriste retoriku vrijeđanja i huškanja prema svima koji ne misle jednako. Surađivat ćemo sukladno ustavnim ovlastima. Ali ako imate predsjednika Republike koji inzistira na provođenju procedure izbora predsjednika Vrhovnog suda na protuzakonit način ili koji nameće tezu da izvršna vlasti treba znati za tajne izvide u kaznenom postupku, onda na takve pojave nećemo odšutjeti, a kamoli ih olako i pogrešno tumačiti da se radi o pozivanju na Ustav. Ustavni sud, jedini je meritoran reći je li nešto u skladu s Ustavom ili nije, jasno je kazao da je postupak u koji je predsjednik krenuo bez poštovanja javnog poziva koji je raspisao DSV bio pogrešan', rekao je Plenković za Novi list .

'Dok je SDP zazivao 400 tisuća otkaza u Hrvatskoj zbog koronakrize, naša je Vlada snažno reagirala i zaštitila poduzetnike i građane u krizi bez presedana. Dosad je poduzetnicima isplaćeno više od 10 milijardi kuna potpora, što uz oslobođenje plaćanja doprinosa iznosi 14 milijardi kuna. Potporu je od početka pandemije primilo oko 120 tisuća poslodavaca za 680 tisuća radnika. Učinkovitost naših mjera najbolje pokazuju podaci HZMO-a – broj osiguranika je na 27. travnja 2021. u odnosu na travanj pretpandemijske 2019. veći za više od 12 tisuća. Vlada će nastaviti podupirati poslodavce i poduzetnike čije je poslovanje narušeno epidemijom te će se mjere za očuvanje radnih mjesta i nadoknade fiksnih troškova nastaviti i za mjesec svibanj. Nastavlja se i mjera skraćenog radnog vremena', rekao je Plenković.

Istaknuo je kako HDZ na lokalne izbore izlazi sa stabilnom potporom od 29 posto po anketi.

'Razloge za strah trebate tražiti u redovima SDP-a, kojem prijete još lošiji rezultati od onih 2017., gdje su doživjeli poraz u brojnim sredinama. Ulazimo u lokalne izbore sa stabilnom potporom od 29 posto po anketi, što je gotovo dvostruko više od rejtinga SDP-a. To je očito motiv za snažnu frustraciju Peđe Grbina, kojem drugi moraju pomagati da bi vodio kampanju SDP-a. Pitali ste me za Zagreb, gdje smo kandidirali Davora Filipovića, sjajnog mladog doktora ekonomskih znanosti, koji se u svim debatama pokazao boljim od ostalih konkurenata. Za razliku od njega, alternativa je populistička krajnja ljevica i SDP, koji se skriva iza kandidature Tomaševića, kao da su već pristali biti treća stranka u državi. Ljudi će to znati razabrati i uvjeren sam da će Davor ući u drugi krug.

Želimo obnoviti povjerenje i pridobiti potporu u većini županija, gradova i općina. Na parlamentarnim izborima HDZ je pobijedio u I. izbornoj jedinici te osvojio 5 mandata u III. izbornoj jedinici na sjeveru Hrvatske i 4 mandata u VIII. izbornoj jedinici. To je potvrda da smo pozicionirali HDZ čvrsto na desnom centru i otvorili se biračima centra. Stoga očekujem dodatan iskorak na izborima 16. i 30. svibnja, kao i još bolje rezultate u četirima velikim gradovima nego 2017. godine', poručio je premijer.

Govoreći o reformi pravosuđa osvrnuo se na slučaj braće Mamić koji su na 'izletu' u BiH-a.

'Naravno da se ne osjećam dobro kada vidim da su pravomoćno osuđene osobe pobjegle u BiH kako bi izbjegle izvršenje kazne u Hrvatskoj. Ovakve su situacije razlog nepovjerenja građana u pravosudni sustav, u njegovu učinkovitost, ali i pravičnost. Nažalost, ovo nije jedini takav slučaj, već se radi o sistemskom problemu. Stoga sam naložio ministru pravosuđa da uputi pismo predsjedniku Vrhovnog suda i Glavnoj državnoj odvjetnici u kojima ih poziva da predlože izmjene zakona. Propise u praksi primjenjuju i tumače suci i državni odvjetnici, koji su u svom radu neovisni i lišeni bilo kakvog utjecaja izvršne vlasti. To je bio slučaj i u ovom konkretnom predmetu', izjavio je za Novi list Plenković.