'Ne mogu zamisliti da 5-6 hrvatskih policajaca to radi. Završili bi u zatvoru'

'Mi volimo misliti da je to rezultat i našeg pojačanog rada, jer ako su mjere na granici jake, onda se migranti odlučuju na neke druge puteve', istaknuo je.

Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu (HDZ) smatra kako bi moglo doći do jačanja migrantskog vala s obzirom na situaciju na Bliskom istoku.

'Svijest o tome da živimo u jednoj opasnoj eri bez presedana, da i ovih dana, ne samo zbog situacije na Bliskom istoku, nego isto tako i zbog vjerojatno najpodmuklijeg oblika hibridnog djelovanja koje opet vidimo na granici sa Poljskom, gdje Bjelorusija i Rusija usmjeravaju tisuće i tisuće ljudi prema europskoj granici kako bi uzdrmali i europsku stabilnost, europsko jedinstvo.

To je nešto što smo, nažalost, vidjeli i ranije, ne samo na ova dva područja, nego također tu instrumentalizaciju i u drugim djelovima Europe i to je nešto sa čime se Europa odlučila suočiti, odmaknuši se od nekakve naivnosti koje je obilježavala neka ranija razdoblja europske politike i sada smo u fazi kada je ključno što skorije, što pametnije implementirati i provesti u djelo ono što je dogovoreno ove godine na razini Europe sa jednim velikim migracijskim dogovorom, gdje se pokušava utvrditi jasna europska politika sa snažnom zaštitom vanjske granice, ali isto tako i sa suradnjom sa trećim državama koje onda dovode i do smanjenja broja pritiska na europske granice, primjerice zbog sporazuma sa Tunisom gdje je došlo do 82posto smanjenog pritiska na talijanske granice', rekao je.

Gordan Bosanac, zastupnik u Europskom parlamentu (Možemo!) smatra kako smo još uvijek u fazi improvizacije, te da se EU prvenstveno oslanja na represiju. Smatra i kako bi sve ove brojke trebalo uzeti sa zadrškom, jer, kako kaže, mi ne znamo koliko je ljudi ušlo ilegalno i trenutno boravi ilegalno.

'Ono gdje će doći do pomaka je kad će novi pakt o azilu i imigracijama stupiti na snagu, a to će biti negdje za dvije godine, i naša je procjena da će tada biti gotovo pa nemoguće u EU dobiti azil jer će procedure kroz koje će ljudi morati prolaziti biti iznimno rigorozne. I kada će vidjeti da se broj azila drastično smanjio, tada će se odlučiti vrlo vjerojatno za ilegalne ulaske i ja se bojim, da će to rezultirati povećanim brojem ilegalnih ulazaka i ilegalnih ljudi u EU', rekao je.

Dodao je kako je EU propustila učiniti - osigurati sigurne i legalne putove ulaska, - da se putem možda radnih dozvala omogući tim ljudima da dođu.

Filip Dragović, stručnjak za migracije, osvrnuo se na optužbe na račun hrvatske policije.

'Iznimno je teško to utvrditi. Ja ne mogu zamisliti situaciju da imate 5-6 policajaca koji su svjesni da ako bi nešto tako napravili, izgubili bi posao, a možda završili i u zatvoru, rekao je. Smatra kako je jedna od najvećih grešaka koja se dogodila je bilo dozvoljavanje ulaska ljudima kojima se ne zna identitet.

'To je po meni jedna velika sigurnosna ugroza bila. Prije se azil tražio i vi ste dokazivali da ste proganjani i azil se tada odobravao. Mi smo s porukom, tu mislim prvenstveno na Europsku uniju, poslali poruku samo dođite na granicu, tražite azil i bit ćete primljeni. Mi smo na taj način krijumčarima omogućili jedan kanal, samo ih dovedite do granice, uzmite im dokumente da se ne zna tko su. To je bio veliki sigurnosni propust koji se nije adekvatno regulirao', istaknuo je Dragović.

Ninčeno je rekao kako je od 2020. do sada bilo je pokrenuto osam postupaka protiv 16 policajaca.

'Izrečene se disciplinske mjere, uvjetni prestanci radnog odnosa i prestanak radnog odnosa, plus za petoricu njih podignute su optužnice u kazanom postupku koji se još uvijek vode', rekao je.