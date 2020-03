Ne lutajte: Ovo su brojevi telefona koje možete zvati od 0 do 24 sedam dana u tjednu

Kako ne biste lutali ako ste u nedoumici vezano uz izloženost koronavirusu, bilo da osjećate neke simptome, bilo da ste bili u kontaktu s nekim tko je stigao iz ugroženih područja, na raspolaganju vam je niz dežurnih brojeva koje možete nazvati od 0 do 24 sedam dana u tjednu. Sami smo ih nekoliko okrenuli i uvjerili se u to da besprijekorno rade

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dakle krovna državna institucija, ima otvorene dvije linije na temu koronavirusa. One su dostupne građanima svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

Ovo su brojevi telefona HZJZ-a: 091 468 30 32, 099 468 30 01.