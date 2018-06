Nastavlja se prohladno vrijeme uz buru i bez kiše, i sljedeći tjedan bez visokih temperatura

Idućih dana bit će dosta sunčana vremena, uz uglavnom suho, ali i vjetrovito vrijeme, osobito na Jadranu, gdje će do sredine idućeg tjedna puhati povremeno umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu, osobito u unutrašnjosti, prognozira meterolog Dragoslav Dragojlović za HRT

U istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, samo ponegde uz mogućnost za malo kiše. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 12 °C, a najviša između 21 i 23 °C, prenosi HRT.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i toplo. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10 °C, uz obalu između 15 i 17 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C, na moru od 24 do 26 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ujutro uz umjerenu do jaku buru, a sredinom dana i poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19 °C, u unutrašnjosti malo niža, a najviša dnevna između 24 i 27 °C.