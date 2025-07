Britanski premijer zaprijetio: Priznat ćemo Palestinu, ako Izrael ne ispuni ove uvjete

Dajući Izraelu rok do rujanske sjednice Opće skupštine UN-a, Starmer se nada da će to dovesti do promjene situacije u Pojasu Gaze i osigurati da humanitarna pomoć dolazi u to područje te dovesti do toga da ima nade za rješenje dviju države. Dodao je da je to jedan od osam dijelova plana koji je prethodno dogovoren s Francuskom i Njemačkom.

Podsjetimo, francuski predsjednik Emmanuel Macron prethodno je najavio da će Francuska priznati Palestinu na samitu UN-a u rujnu.