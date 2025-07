Vrijeme se mijenja: Novi pljuskovi i grmljavina pa zaokret

Poslijepodne, prognozira Državni hidrometeorološki zavod , sunčanije i većinom bez oborine. Vjetar umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, navečer u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, ponegdje na udare i olujna . Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 °C. Najviša dnevna između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28 °C.

Povratak sunca

U srijedu će prevladavati sunčano. Ujutro na kopnu moguća je magla, poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka i mala vjerojatnost za pljusak u gorskim predjelima i na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, još prijepodne na udare olujna, zatim sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 21 °C. Najviša dnevna od 23 do 28 °C.

U ostatku tjedna temperatura zraka u postupnom porastu, a jutra na kopnu razmjerno svježa.