No Kings

'Narod je bijesan': Milijuni Amerikanaca izlaze na ulice

L. F.

28.03.2026 u 19:55

Prosvjedi u Washingtonu Izvor: EPA / Autor: LUKE JOHNSON
Milijuni Amerikanaca očekuju se na ulicama diljem zemlje u subotu na prosvjedima pod nazivom ‘No Kings’, usmjerenima protiv politike administracije Donalda Trumpa

Prema organizatorima, planirano je više od 3000 događanja u svih 50 saveznih država, ali i u 16 zemalja diljem svijeta.

Ambicija: najveći prosvjed u povijesti

Organizatori tvrde da bi riječ mogla biti o najvećem prosvjedu u povijesti Sjedinjenih Država.

‘Očekujem da će 28. ožujka biti najveći prosvjed u američkoj povijesti’, rekao je Ezra Levin, suosnivač organizacije Indivisible. Posljednji prosvjed iz ove serije, održan u listopadu, okupio je oko sedam milijuna ljudi, prenosi The Guardian.

Prosvjedi i izvan velikih gradova

Značajan dio sudionika dolazi izvan velikih urbanih sredina, uključujući i područja pod kontrolom Republikanske stranke.

Prema riječima Leah Greenberg iz organizacije Indivisible, više od dvije trećine prijavljenih sudionika dolazi iz takvih sredina.

Prosvjedi su već održani i u tradicionalno konzervativnim područjima poput Teksasa, Idaha i Pennsylvanije.

Poznate osobe i političari na čelu

U New Yorku su na čelu povorke bili državni dužnosnici i javne osobe, uključujući državnu odvjetnicu Letitiju James, glumca Roberta De Nira i aktivista Ala Sharptona.

Sudionici su nosili transparente s porukama poput: ‘Štitimo demokraciju – ljudi ispred milijardera – štitimo svoje susjede’.

Središnje okupljanje u Minnesoti, u gradovima Minneapolis i St. Paul, okupit će i senatora Bernieja Sandersa, glumicu Jane Fondu te glazbenike Brucea Springsteena i Joan Baez.

Razlozi prosvjeda: od migracija do inflacije

Organizatori navode da prosvjede potiče niz problema – od racija imigracijskih službi do prijetnji biračkim pravima i rasta troškova života.

‘Od posljednjih prosvjeda bilježimo više cijene goriva i hrane, dok istodobno traje ilegalni rat u Iranu’, rekla je Sarah Parker iz pokreta 50501. Dodala je: ‘Ljudi u Americi su bijesni’.

Što se krije iza dolaska nosača u Split? Strani mediji pišu o požaru i problemima
Rusi nasjeli na ukrajinske 'poklone': Nisu ni slutili što im zapravo stiže u paketima
FOTO U moru intervencija koju su zbog nevremena odradili vatrogasci, ova je posebna

