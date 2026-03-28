'Narod je bijesan': Milijuni Amerikanaca izlaze na ulice

Prema organizatorima, planirano je više od 3000 događanja u svih 50 saveznih država, ali i u 16 zemalja diljem svijeta.

Ambicija: najveći prosvjed u povijesti

Organizatori tvrde da bi riječ mogla biti o najvećem prosvjedu u povijesti Sjedinjenih Država.

‘Očekujem da će 28. ožujka biti najveći prosvjed u američkoj povijesti’, rekao je Ezra Levin, suosnivač organizacije Indivisible. Posljednji prosvjed iz ove serije, održan u listopadu, okupio je oko sedam milijuna ljudi, prenosi The Guardian.

Prosvjedi i izvan velikih gradova

Značajan dio sudionika dolazi izvan velikih urbanih sredina, uključujući i područja pod kontrolom Republikanske stranke.

Prema riječima Leah Greenberg iz organizacije Indivisible, više od dvije trećine prijavljenih sudionika dolazi iz takvih sredina.

Prosvjedi su već održani i u tradicionalno konzervativnim područjima poput Teksasa, Idaha i Pennsylvanije.

Poznate osobe i političari na čelu

U New Yorku su na čelu povorke bili državni dužnosnici i javne osobe, uključujući državnu odvjetnicu Letitiju James, glumca Roberta De Nira i aktivista Ala Sharptona.

Sudionici su nosili transparente s porukama poput: ‘Štitimo demokraciju – ljudi ispred milijardera – štitimo svoje susjede’.

Središnje okupljanje u Minnesoti, u gradovima Minneapolis i St. Paul, okupit će i senatora Bernieja Sandersa, glumicu Jane Fondu te glazbenike Brucea Springsteena i Joan Baez.

Razlozi prosvjeda: od migracija do inflacije

Organizatori navode da prosvjede potiče niz problema – od racija imigracijskih službi do prijetnji biračkim pravima i rasta troškova života.

‘Od posljednjih prosvjeda bilježimo više cijene goriva i hrane, dok istodobno traje ilegalni rat u Iranu’, rekla je Sarah Parker iz pokreta 50501. Dodala je: ‘Ljudi u Americi su bijesni’.