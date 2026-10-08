Napeto pred izbore u Srbiji: Oporbi odbijen zahtjev, tiče se popisa birača

Komisija za reviziju popisa birača odbila je zahtjev oporbe i civilnog sektora da im dostavi elektroničke izvode iz Jedinstvenog biračkog spiska (JBS), što u jeku kampanje za izbore 25. listopada dodatno budi sumnje u transparentnost izbornog procesa i mogućnost zlouporaba, pišu u četvrtak beogradski mediji.

Revizija biračkog spiska već je godinama među najvažnijim stavkama u provođenju izbornih reformi u Srbiji, a jedna je od ključnih preporuka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) za unaprjeđenje izbornih uvjeta, upućenih srbijanskim vlastima još u veljači 2024. Ta preporuka ODIHR postala je čak i obvezom Srbije na putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali nešto više od dva tjedna do prijevremenih parlamentarnih izbora nije se mnogo odmaklo, ukazuju predstavnici oporbe i NGO. Cilj zahtjeva Komisiji za reviziju biračkog spiska bio je da se otklone dugogodišnje sumnje u moguće razlike između elektroničkog popisa birača iz središnje baze podataka i onog koji će biti tiskan za odbore na biračkim mjestima, ali je vladajuća većina u Komisiji takav vid kontrole odbila uz, kako navodi oporba, "prilično nategnuta" pravna obrazloženja.

Provjera razlika "Želimo se uvjeriti da se dokument tiskan za biračka mjesta poklapa s bazom podataka i da nema nikakve razlike. Samo na taj način se može stati iza takvog biračkog spiska koji se tiskan šalje na birališta", rekao je član Komisije za reviziju biračkog spiska iz oporbene Zeleno-lijeve fronte (ZLF) Zdravko Janković za portal Novar.rs. Istodobno, u jeku izborne kampanje traje i borba da se za glasanje u inozemstvu otvore dodatna glasačka mjesta jer je interes dijaspore za sudjelovanje na izborima višestruko veći nego na prethodnim izborima 2023. godine. Te zahtjeve oporbe i studenata državnom izbornom povjerenstvu i Ministarstvu vanjskih poslova (MSP) podržavaju i brojne udruge i NGO sektor, dok studentski pokret računa na veliku podršku upravo iz dijaspore. Prema odluci RIK-a na preporuku MSP-a, za više od 70.000 srpskih državljana s pravom glasa određena su 93 biračka mjesta u 37 država, dok se dodatna mjesta traže uz obrazloženje da je za glasanje zainteresirano više od 110.000 ljudi. Studentski pokret i oporba to smatraju otvorenom opstrukcijom, otežavanjem ili onemogućavanjem građanima Srbije u inozemstvu da ostvare biračko pravo.