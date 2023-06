Napeti odnosi: Osmani i Vučić izbjegavaju se na skupu u Moldaviji

Srpski prosvjednici, među kojima također ima nekoliko desetaka ozlijeđenih, usprotivili su se dolasku albanskih gradonačelnika u općine nakon izbora koje su Srbi bojkotirali.

Osmani je rekla da Beograd pokušava destabilizirati Kosovo jer se ne može nositi s proglašenjem neovisnosti od Srbije iz 2008. godine.

„Svi shvaćamo da prava prijetnja zapravo dolazi od odbijanja Srbije da prizna postojanje Kosova kao suverene države“, kazala je.

Optužila je Vučića da na većinski srpskom sjeveru Kosova podržava kriminalne bande koje su odgovorne za ozljeđivanje NATO-vih snaga i srpskih prosvjednika.

„Predsjednik Vučić treba prestati podržavati kriminalne bande na Kosovu. To je to što mora učiniti ako uistinu želi mir. Tek to mora pokazati“, nastavila je Osmani.

Srbija odbacuje te optužbe, a Vučić je u svojoj retorici u Moldaviji bio smireniji od Osmani, piše Reuters.

Kazao je da kosovske vlasti moraju povući „navodne gradonačelnike“ sa sjevera te je ustvrdio da su kosovske specijalne snage tamo ilegalno.

„Srbija će učiniti sve što može da deeskalira situaciju, što znači da ćemo pokušati uvjeriti Srbe da napreduju mirno i miroljubivo“, rekao je.