Napadi na ruske zračne luke psihološki su udarac: 'Ako su to bili Ukrajinci, to će jako zabrinuti Ruse'

Napadi na zračne luke duboko unutar Rusije imat će snažan psihološki učinak, rekao je u utorak visoki zapadni dužnosnik, dodajući da to znači da će Moskva morati dobro razmisliti kako da njezini bombarderi dalekog dometa budu na sigurnom.

"Ako su to bili oni (Ukrajinci)... to dokazuje da mogu djelovati u Rusiji kako žele i to će jako zabrinuti Ruse", rekao je jedan dužnosnik.

"Psihološki mislim da je to udarac".

Dužnosnici su rekli da su uvjereni da Rusija drži svoje strateške bombardere dalekog dometa u bazi Engels, a sada će morati razmisliti o tome da ih premjesti.

"To može imati za posljedicu premještanje tih bombardera na različite lokacije", rekao je dužnosnik. "Rusi su zbog toga sigurno manje sigurni da je... bilo gdje sigurno".