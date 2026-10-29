Nakon tragedije sa 68 mrtvih izbio kaos u Madridu: Otkriveno što je prethodilo stravičnoj nesreći

Španjolska je u četvrtak započela trodnevnu žalost nakon stravičnog sudara dvaju brzih vlakova u kojem je poginulo najmanje 68 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe cijelu su noć pretraživale uništene vagone dok istraga sve više pozornosti usmjerava na odluku kontrolnog centra koji je jednom od vlakova dopustio nastavak vožnje premda se drugi nalazio zaustavljen na istoj pruzi. Ministar prometa Óscar Puente tu je odluku nazvao 'neobjašnjivom'

Nesreća se dogodila u srijedu oko 8.53 sati kod mjesta Urda, u pokrajini Toledo, na brzoj željezničkoj pruzi između Madrida i Seville. Vlak AVE državnog prijevoznika Renfe udario je u stražnji dio zaustavljenog vlaka privatne kompanije Iryo. Od siline udarca nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica i palo niz nasip. U oba vlaka nalazilo se više od 500 putnika. Svjedoci su opisivali kaotične prizore, ozlijeđene ljude zarobljene među sjedalima i dim koji se širio vagonima. Jedan od vagona se zapalio, a putnici su razbijali prozore kako bi se izvukli iz olupina, piše BBC. Spasilačke ekipe, među kojima su bili vatrogasci, policajci i pripadnici hitnih službi, pod snažnim reflektorima cijelu su noć rezale metalne dijelove vagona i tragale za nestalima, a u potrazi su korišteni i helikopteri i dronovi. Mnoge žrtve još nisu identificirane. Španjolska Civilna garda otvorila je posebne urede u Madridu, Toledu, Sevilli i Córdobi, u kojima obitelji mogu prijaviti nestale te se prikupljaju uzorci DNK kako bi se pomoglo u identifikaciji poginulih. Španjolski mediji javljaju da je u nesreći poginula i bivša španjolska ministrica rada Fátima Báñez.

Što je pošlo po zlu? Prema dosadašnjoj rekonstrukciji ministra prometa Óscara Puentea, nesreći je prethodio kvar sigurnosnog sustava koji nadzire željeznički promet. Oko 8.30 sati došlo je do prekida komunikacije u sustavu LZB, zbog čega se automatski zaustavilo nekoliko vlakova na dijelu pruge dugom 63 kilometra. Upravljanje prometom tada je preuzeo kontrolni centar u Madridu. Samo šest minuta poslije, u 8.36 sati, kontrolni centar odobrio je Renfeovu vlaku nastavak vožnje uobičajenom brzinom, iako se ispred njega još nalazio zaustavljeni vlak Iryo. Pritom je, prema ministrovim riječima, signal koji je zabranjivao nastavak vožnje bio crven.

Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia







+17 Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia