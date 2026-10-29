Nakon tragedije sa 68 mrtvih izbio kaos u Madridu: Otkriveno što je prethodilo stravičnoj nesreći

Španjolska je u četvrtak započela trodnevnu žalost nakon stravičnog sudara dvaju brzih vlakova u kojem je poginulo najmanje 68 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe cijelu su noć pretraživale uništene vagone dok istraga sve više pozornosti usmjerava na odluku kontrolnog centra koji je jednom od vlakova dopustio nastavak vožnje premda se drugi nalazio zaustavljen na istoj pruzi. Ministar prometa Óscar Puente tu je odluku nazvao 'neobjašnjivom'
Nesreća se dogodila u srijedu oko 8.53 sati kod mjesta Urda, u pokrajini Toledo, na brzoj željezničkoj pruzi između Madrida i Seville. Vlak AVE državnog prijevoznika Renfe udario je u stražnji dio zaustavljenog vlaka privatne kompanije Iryo. Od siline udarca nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica i palo niz nasip.
U oba vlaka nalazilo se više od 500 putnika. Svjedoci su opisivali kaotične prizore, ozlijeđene ljude zarobljene među sjedalima i dim koji se širio vagonima. Jedan od vagona se zapalio, a putnici su razbijali prozore kako bi se izvukli iz olupina, piše BBC.
Spasilačke ekipe, među kojima su bili vatrogasci, policajci i pripadnici hitnih službi, pod snažnim reflektorima cijelu su noć rezale metalne dijelove vagona i tragale za nestalima, a u potrazi su korišteni i helikopteri i dronovi. Mnoge žrtve još nisu identificirane. Španjolska Civilna garda otvorila je posebne urede u Madridu, Toledu, Sevilli i Córdobi, u kojima obitelji mogu prijaviti nestale te se prikupljaju uzorci DNK kako bi se pomoglo u identifikaciji poginulih.
Španjolski mediji javljaju da je u nesreći poginula i bivša španjolska ministrica rada Fátima Báñez.
Što je pošlo po zlu?
Prema dosadašnjoj rekonstrukciji ministra prometa Óscara Puentea, nesreći je prethodio kvar sigurnosnog sustava koji nadzire željeznički promet. Oko 8.30 sati došlo je do prekida komunikacije u sustavu LZB, zbog čega se automatski zaustavilo nekoliko vlakova na dijelu pruge dugom 63 kilometra. Upravljanje prometom tada je preuzeo kontrolni centar u Madridu.
Samo šest minuta poslije, u 8.36 sati, kontrolni centar odobrio je Renfeovu vlaku nastavak vožnje uobičajenom brzinom, iako se ispred njega još nalazio zaustavljeni vlak Iryo. Pritom je, prema ministrovim riječima, signal koji je zabranjivao nastavak vožnje bio crven.
Prema sigurnosnim pravilima, vlak je u takvim okolnostima smio nastaviti vožnju samo uz posebne mjere opreza i ograničenje brzine, što bi strojovođi omogućilo pravodobno zaustavljanje pred preprekom. Umjesto toga, Renfeov vlak nastavio je vožnju i u sljedećih 17 minuta prešao približno 25 kilometara, nakon čega je udario u zaustavljeni Iryo. Točna brzina vlaka u trenutku sudara još nije utvrđena.
Ministar Puente odluku kontrolnog centra opisao je kao 'neobjašnjivu' te istaknuo da su operateri imali vremena uočiti i ispraviti pogrešku.
Dodatna pitanja otvorile su audiosnimke razgovora između kontrolnog centra i strojovođa, koje su objavili španjolski mediji. Iz njih proizlazi da je kontrolni centar bio upozoren da Iryo i dalje stoji na pruzi dok je Renfeov vlak već imao dopuštenje za nastavak vožnje.
No istraga još traje i konačnu odgovornost za nesreću tek treba utvrditi.
Prosvjedi u Madridu, željezničari u štrajku
Tragedija je izazvala ogorčenje dijela španjolske javnosti, osobito zato što je riječ o drugoj teškoj nesreći na brzoj željezničkoj mreži ove godine.
Više od tisuću ljudi okupilo se u srijedu navečer ispred ministarstva prometa u Madridu tražeći odgovornost za nesreću te ostavke ministra Puentea i premijera Pedra Sáncheza. Prosvjed, koji su organizirale krajnje desne skupine, prerastao je u sukobe s policijom, koja je upotrijebila suzavac da bi rastjerala okupljene.
U međuvremenu su željezničari u četvrtak započeli 24-satni štrajk. Sindikat strojovođa SEMAF potvrdio je da neće odustati od ranije najavljene obustave rada, kojom traži poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa i provedbu prethodno dogovorenih mjera.
Štrajk je bio planiran i prije nesreće, a sindikat je nakon tragedije pozvao na oprez pri iznošenju zaključaka o njezinim uzrocima.
Druga željeznička tragedija u devet mjeseci
Španjolski premijer Sánchez poručio je da 'cijela Španjolska tuguje', dodavši da su izgubljeni životi, razorene obitelji i golema patnja ostavili dubok trag na cijeloj zemlji. Rekao je i da je neprihvatljivo to da se Španjolska u jednoj godini suočila s dvije tako teške željezničke nesreće.
Podsjetimo, 18. siječnja kod mjesta Adamuz, u pokrajini Córdobi, poginulo je 46 ljudi nakon što je vlak kompanije Iryo iskočio iz tračnica i završio na susjednom kolosijeku, gdje se sudario s Renfeovim vlakom koji je dolazio iz suprotnog smjera.
I ta se nesreća dogodila na brzoj pruzi između Madrida i Andaluzije, ali južnije od mjesta najnovijeg sudara. Istraga tragedije u Adamuzu još nije završena, a među glavnim istražnim tezama je puknuće tračnice na zavarenom spoju.
Najnovija nesreća ujedno je najteža željeznička katastrofa u Španjolskoj od 2013. godine, kada je u iskakanju vlaka iz tračnica kod Santiaga de Compostele poginulo 80 ljudi.