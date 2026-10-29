Agenti ICE-a ipak neće sudjelovati kao promatrači izbora

Podnesak je uslijedio nakon što je NAACP pokrenuo tužbu kako bi spriječio tužitelje i druge službenike tijela za provedbu zakona da budu promatrači, uz obrazloženje da planovi Trumpove administracije predstavljaju zastrašivanje birača.

U podnesku podnesenom saveznom sudu u sklopu tužbe koju je pokrenula organizacija za građanska prava NAACP – koja se zalaže za rasnu pravdu i prava crnih Amerikanaca – Ministarstvo pravosuđa navelo je da promatrači izbora tijekom obavljanja svoje dužnosti neće djelovati kao službenici tijela za provedbu zakona.

Iako će kao promatrači sudjelovati zaposlenici Saveznog ureda za zatvore, Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) te Uprave za suzbijanje droga (DEA), Ministarstvo pravosuđa navelo je da nitko iz FBI-a ili ICE-a neće obavljati tu ulogu.

Navodi se i da će promatrači uglavnom nadzirati biračka mjesta i voditi bilješke, pri čemu im je zabranjeno nošenje vatrenog oružja. Ministarstvo pravosuđa istaknulo je da su promatrači obučeni da se ne miješaju u proces glasovanja te da se pridržavaju državnih i lokalnih propisa, što je u skladu s dosadašnjom praksom.

Trumpova administracija zauzela je sve agresivniji pristup nadzoru izbora, tražeći od saveznih država podatke o registraciji birača i tvrdeći da su potrebne strože mjere kako bi se osiguralo povjerenje javnosti u izborni proces.

Neki dužnosnici izjavili su ovog mjeseca za Reuters da se pripremaju za moguće uplitanje saveznih vlasti u izbore na sredini mandata.