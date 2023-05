Nakon što je uzrokovala potop u Obrovcu Zrmanja u Posedarju izazvala posve drugi problem

Načelnik Općine Jasenice, Stipe Vulić upravo se vratio s terena i za Zadarski.hr je kazao kako je trenutno količina vode enormna i da da se sada ništa ne može napraviti, pa ni postaviti brane.

'Mi smo još jučer primijetili mazut, obavijestili smo Hrvatske vode, koje imaju ugovor s vanjskom tvrtkom koja to rješava, no zbog situacije u Obrovcu i Gračacu, jednostavno su nas stavili na čekanje. Razumljivo - komentirao je Vulić te rekao kako oni u Maslenici nemaju problema s poplavom, no imaju s pitkom vodom koja se ne očekuje uskoro pa su postavili cisternu s pitkom vodom ispred Općine kako bi stanovnicima omogućili barem jedan izvor vode.