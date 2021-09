Nakon nove serije umjerenih potresa na Banovini uznemireni ljudi misle da je to uvertira za jak potres. Krešimir Kuk objasnio je što se događa

Područje Banovine jučer su pogodila dva umjerena potresa. U 1 sat i 32 minute u noći seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru. Sinoć su seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Čuntića, 8 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.6 prema Richteru

"Ti potresi nas ne iznenađuju. Puno puta smo rekli da serija traje. Činjenica je da zadnjih mjesec dana, usudio bih se reći, imamo učestalije potrese i veću seizmičku aktivnost i nešto jače potrese od nekog višemjesečnog prosjeka, ali potresi nisu pravilna događanja. To je pravilna pojava i još neko vrijeme će to trajati", kazao je Kuk.

Prokomentirao je i tezu koja se pojavila na društvenim mrežama da se Petrinjski rasjed ispraznio te da je sada aktivan Pokupski rasjed, zbog čega su se mnogi zabrinuli da bi moglo doći do jačeg potresa na pokupskom rasjedu.

"To je cijela zona rasjeda. Imamo nekoliko većih koji su poznatiji. Cijelo područje je seizmički aktivno i to je normalna, uobičajena pojava. Kažemo da epicentri migriraju. Imamo čitavo područje između Siska, pa i južnije, cijeli radijus nekoliko 10-ak kilometara oko Siska, odnosno Petrinje i užeg epicentralnog područja, imamo potrese koji se stalno događaju nekoliko mjesci. Oni idu dolje ido Jasenovca i malo sjeverno, sjeverno-zapadno i to je normalno. Nije da je jedan rasjed aktivirao drugi, nego imamo epicentralno područje koje je aktivno", kazao je Kuk.