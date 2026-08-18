Nakon jučerašnjeg debakla s odborom, stigla odluka: Evo kada Gospićani dolaze u Zagreb

"Narod uz narod! Ljudi za ljude! Dosta je bilo!", poručili su iz udruge na Facebooku.

Podsjetimo, najava prosvjeda stiže nakon burnih događaja u Gospiću, gdje je u ponedjeljak prekinuta sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode posvećena problemu ilegalno odloženog otpada.

Do prijepora je došlo oko toga hoće li predstavnici građanskih inicijativa moći prvi postavljati pitanja. Predsjednica Odbora Dušica Radojčić predložila je da prednost dobiju građani, dok je potpredsjednik Željko Lacković tvrdio da predstavnici javnosti ne mogu postavljati pitanja i replicirati na isti način kao saborski zastupnici.

Devet predstavnika inicijative 'Gospić je naš dom' nakon toga je napustilo sjednicu, svega 40-ak minuta nakon njezina početka. Za njima su otišli i predstavnici SDP-a, Možemo! i Mosta.

Nakon odlaska sa sjednice građanske inicijative poslale su jasnu poruku: 'Građani grada Gospića napuštaju ovaj cirkus, vidimo se u Zagrebu.'