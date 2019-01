Nakon divovske Gospe Primošten dobiva još jednu atrakciju - podmorski panoramski tunel

Nakon što je 2012. inicirao projekt Gospe od Loreta na primoštenskom brdu Gaju, primoštenski načelnik Stipe Petrina najavio je još jedan grandiozan projekt

'Riječ je o panoramskom pješačkom tunelu s prozirnim stjenkama, dužine 60 metara i širine do šest metara, koji bi se na najdubljem dijelu morskog dna u Portu nalazio 18 metara ispod površine mora. To je sve što vam u ovom trenutku mogu reći o projektu za koji su već izrađena neka idejna rješenja i otprilike znamo kako će izgledati', rekao je načelnik Petrina za Šibenik.in .

'Ideja je bila da se na prostoru sportske lučice Porat gradi pješački most, ali to bi otežalo pomorski promet pod njim. Zaključili smo onda da je najbolje izgraditi tunel koji će biti dovoljno duboko pod morem da iznad njega mogu prometovati i najveći brodovi, a cijena gradnje tunela bit će otprilike ista kao da smo gradili most', dodao je Petrina.

U proljeće 2017. na primoštenskom brdu Gaju postavljen je 17-metarski kip Gospe od Loreta kojom su lokalne vlasti željele dovesti do procvata vjerskog turizma.

Projekt je počeo 2012. godine na zahtjev primoštenskog načelnika Stipe Petrine. Kip se sastoji od sedam prstenova, a na vrhu je osmi - Gospina kruna. Na prvom prstenu je apstrakcija, na drugom simboličan prikaz drva života s monogramom AM (Ave Marija), na trećemu dva srca u mozaiku, a na četvrtom prstenu tema je Isusovo rođenje. Peti prsten popunjen je nepravilnim geometrijskim oblicima, na šestom je ruža - Marijin simbol te masline, na sedmom Gospina glava i Isus, a osmi je prsten kruna na Marijinoj glavi.