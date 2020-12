Nakon 12 godina Hrelja napustio kormilo Hrvatske stranke umirovljenika, novi predsjednik je umirovljeni general Veselko Gabričević

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) dobila je nakon 12 godina novog predsjednika - umirovljenoga generala Veselka Gabričevića, a za njegova zamjenika izabran je bivši ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Srećko Vuković, izvijestila je u srijedu ta stranka

Novoizabrani predsjednik HSU-a u kampanji je isticao potrebu za jedinstvom u stranci i s drugim umirovljeničkim strankama i udrugama. Pozvao je umirovljenike da osvijeste potrebu za zajedništvom jer samo zajedno mogu biti relevantan politički čimbenik. "Moj moto je da uvijek budem s onima i uz one koji najteže žive i koji su najviše obespravljeni i kojima je najteže. To su za vrijeme Domovinskog rata bili vojnici, a sada su to umirovljenici", poručio je Gabričević.