Najveći jedrenjak na svijetu zapeo u splitskom škveru, državna jamstva spašena u zadnji tren!

Ugovor između Brodosplita te švedskog jedriličara i vlasnika tvrtke Star Clippers Mikhaila Kraffta o gradnji najvećeg jedrenjaka na svijetu, koji bi zbog svoje duljine od 162 metra trebao ući i u Guinnessovu knjigu rekorda, raskinut je - doznao je tportal iz više izvora. Posao čija se vrijednost procjenjuje na više od 70 milijuna eura i koji bi trebao biti nova referentna točka splitskog škvera evidentno će završiti na arbitraži, najvjerojatnije u Nizozemskoj

Sam jedrenjak nazvan Flying Clipper u visokom je stupnju dovršenosti i njegova primopredaja navodno je već moguća, no dvije ugovorne strane sada su u sporu čija se vrijednost procjenjuje na više od trideset milijuna eura. Krafft je čak pokušao aktivirati državna jamstva u iznosu od 12 milijuna eura, no Brodosplit je imao bankovno osiguranje i aktivirao ga je, što znači da je taj iznos blokiran do dovršetka arbitražnog procesa.