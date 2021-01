Najpoznatija seizmologinja na svijetu poručila Hrvatima: 'Sve oko vas tjera vas u strah, ali ono što vam slijedi će vjerojatno biti manjeg intenziteta od onoga što ste već imali'

"Beyonce potresa" kako ju je nazvao New York Times, "Meryl Streep državnih službenika" ili jednostavno "Earthquake Lady", odnosno Gospođa Potres kako je zna većina Amerikanaca. Lucy Jones već 35 godina ima samo jednu jedinu misiju - pripremiti svoje sugrađane da uskoro slijedi potres svih potresa. Ona je najprepoznatljivija seizmologinja na svijetu, ali i jedna od najutjecajnijih istraživačica potresa.

'Potresi jesu slučajnost, ali jedan aspekt nije slučajan, naknadni potresi. Oko 5% do 10% naknadnih potresa su snažniji od prvog potresa, odnosno, u 5% slučajeva naknadni potres je snažniji od prvog potresa, to ste vi imali. Tako da sad znamo da će se vama događati potresi i možete ih očekivati još dosta dugo', dodala je.



Upitana može li jedan potres potaknuti druge, Jones kaže: 'Svaki potres potiče druge potrese unutar određenih razmjera. Raspon veličine potresa je vrlo strm. Znači imat ćemo 10 potresa veličine 4, ako se dogodi jedan veličine 5. Odnosno, 10 puta potres veličine 5, nakon svakog veličine 6 i mora biti blizu. Ono što određuje magnitudu je duljina rasjeda koji se pomiče. Ako se pomiče jedan metar imate potres snage 1 ili 2, ali ako se pomiče rasjed duljine 10 kilometara imate potres magnitude 6.'



Na pitanje postoje li znanstveni pokušaji da se predvidi potres, Jones objašnjava: 'Ako se snaga određuje samo za vrijeme potresa, onda je to teoretski nemoguće, predviđanje zasebnog događaja. No, postoje praktična rješenja za ovaj nemogući problem. Jedno od njih je da iskoristimo naknadne potrese što nam omogućava da barem prepoznamo opasnija razdoblja. Dakle, ne da predvidimo točno vrijeme kad će se dogoditi, ali možemo to iskoristiti kako bi znali kada su potresi vjerojatniji. Također radimo na nečemu što se zove "Sustav ranog upozorenja". To nije predviđanje nego iznimno brzo prepoznavanje da je potres počeo tako da možemo te informacije objaviti ljudima prije nego seizmički valovi dođu do njih jer ti valovi putuju određeno vrijeme. Imamo takav sustav na zapadnoj obali Sjeverne Amerike, Japan ga ima i Europska Unija razvija takav sustav i gleda da ga stavi u pogon posebno u Istočnoj Europi na području gdje imate više potresa nego drugdje.'



Poslala je poruku i hrvatskim građanima. 'Mislim da, potresi stvaraju osjećaj straha veći nego što su stvarna prijetnja za vaš život. Jako nas je strah da ćemo umrijeti u potresu, ali to se događa jako jako rijetko. Shvatite ovo, sve oko vas tjera vas u strah, ali ono što vam slijedi će vjerojatno biti manjeg intenziteta od onoga što ste već imali. Loše građevine su se već srušile i gotovo sigurno će sve dalje ići na bolje tako da vaš automobil je vjerojatno opasniji od potresa', rekla je Jones.