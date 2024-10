Najposebnija mjesta Europe: Na unikatnoj top listi su i dva gradića iz Hrvatske i BiH

Europi ne nedostaje ljepote koja plijeni poglede, ali kako odabrati najljepša mjesta? Kontinent je dom sedam svjetskih čuda i 34 mjesta s UNESCO-ova popisa svjetske baštine, a ni to ne pokriva sve nevjerojatne znamenitosti koje možete vidjeti na njemu.

Savjet za posjetitelje: obavezno posjetite pub Svemirko, smješten u rodnoj kući pjesnika Nikole Šopa, jer ćete u njemu pronaći odličan izbor piva i tjedne pub kvizove.

Plaža Xerocambos, Kreta, Grčka

Plaža Xerocambos na Kreti nudi beskrajne obale i mirno more, daleko od utabanih turističkih staza. Do nje vodi vijugava cesta iz Sitije preko planinskog sela Armeni, a poznata je kao jedna od najstrašnijih cesta u Grčkoj. Ipak, dolazak do gotovo netaknutih uvala itekako se isplati.