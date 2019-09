Najavljivali su je 2015., no još nije otvorena: Braniteljska trgovina u centru Zagreba zapala u probleme, nitko je ne želi voditi

Prošle su četiri godine otkako je tadašnji ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić najavio otvaranje braniteljske trgovine na atraktivnoj lokaciji na Britanskom trgu u Zagrebu. Trgovina u kojoj bi se nudili proizvodi branitelja zadrugara do danas nije otvorena. Doznajemo i zašto

No trgovina se nije otvorila do kraja 2015. godine. Ministarstvo 2016. preuzima Tomo Medved, no ne otvara se ni sljedećih godina, a kako stvari sada stoje, teško će biti otvorena do kraja ove godine iako je lokal na Britancu adaptiran i prilagođen potrebama takve trgovine.

'Kako bi se dobiveni prostor mogao privesti svrsi za koju je dodijeljen na korištenje, što podrazumijeva preinake i zahvat u prostoru, bilo je potrebno poduzeti sve prethodno potrebne radnje u skladu sa zakonskim propisima, a koje su podrazumijevale: pribavljanje svih dozvola nadležnih javnopravnih institucija, izradu koncepta oblikovanja i unutrašnjeg uređenja te izradu tehničko-projektne dokumentacije na razini idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.