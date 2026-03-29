Najavljene nove padaline: Pogledajte prognozu za idući tjedan

Nakon nevremena koje je pogodilo većinu zemlje, vikend je donio predah, no uskoro stiže nova kiša, ponegdje i snijeg

U ponedjeljak u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito na istoku, a moguć je i poneki lokalni pljusak. Na Jadranu djelomice sunčano uz postupni porast naoblake. Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, u okretanju na slab do umjeren južni i jugozapadni, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura i sjeverni vjetar, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 8 i 13, na Jadranu od 14 do 17 °C.

30.03.2026. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne, nešto nepovoljnije na krajnjem istoku. U prvom dijelu dana meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti blago poboljšanje općeg stanja. Međutim, već sredinom dana zbog približavanja frontalnog sustava, tegobe kod kroničnih bolesnika i osjetljivijih meteoropata će jačati.

+8 Zagreb: Olujni vjetar iščupao stablo u Ulici Bartola Kašića koje je palo na parkirane automobile Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

U unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, u utorak i srijedu mjestimice s kišom, ponajprije na istoku, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg.

U četvrtak je malo kiše moguće uglavnom poslijepodne na istoku. Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim na sjevernom dijelu, dok uglavnom na jugu mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, osobito u utorak i izraženijeg. Bit će razmjerno vjetrovito. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka i olujna bura s orkanskim udarima ponajprije podno Velebita. U drugom će dijelu četvrtka vjetar malo oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.